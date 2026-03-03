▲유분선씨 별세, 도석구(LS네트웍스 부회장)·혁구(해병대 중령 예편)·순구(한국동서발전 당진발전본부장)·용구·정구씨 모친상, 신인주·신정희·신윤자씨 시모상, 배복환·이현주씨 빙모상 = 대구 계명대 백합원 1호실, 발인 4일, 장지 경북 칠곡 선영.



