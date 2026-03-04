기후에너지환경부, 1회용품·포장재 감량 및 재활용 촉진 우수사업자 공모

포장 폐기물을 줄이고 다회용기 사용 등 친환경 경영을 실천해 온 우수 단체를 가려내기 위한 기후에너지환경부의 공모가 4일 시작됐다. 기후부는 이달 31일까지 '1회용품·포장재 감량 및 재활용 촉진 우수사업자' 신청 접수를 진행한다고 밝혔다.9월 6일 자원순환의 날을 기념하여 마련된 행사로 산업 전반과 일상생활에서 1회용품 감량과 재활용 촉진에 실질적인 기여를 한 기업 및 기관을 찾아내 그 공로를 포상하고, 바람직한 자원순환 문화를 사회 전반에 확산하려는 취지를 담고 있다.공모 대상은 1회용품·포장재 감량 및 재활용 촉진 사업을 수행하는 기업, 지방자치단체, 공공기관, 기타 단체 등이다. 구체적으로는 포장 폐기물 발생 억제, 1회용품 및 포장재 사용 감량, 다회용기 사용 추진, 포장재 재질 구조 개선, 폐플라스틱 재활용 원료를 포장재에 사용한 실적 등이 포함된다.기후부는 평가위원회를 구성해 이번 공모에 참여한 기업을 대상으로 서류심사(1차) 및 현장평가(2차)를 진행한다. 서류심사에서는 감량 및 재활용 관련 실적의 적절성과 입증자료의 신뢰성을 평가하고, 서류심사에서 선정된 상위 업체(2배수 이내) 대상으로 현장평가가 진행된다. 현장평가에서는 실제 현장에서의 이행 충실도 및 지속가능성, 아이디어 혁신성, 확산가능성 등을 종합적으로 검토해 최종 선정한다.선정 기업에게는 자원순환의 날 국무총리 표창(1개사)과 기후에너지환경부장관 표창(4개사)시상을 진행할 예정이며, 우수 사례는 언론을 통해 널리 알릴 예정이다.추진 일정은 다음과 같다. 공모 및 서류 접수는 2026년 3월 4일(수)부터 3월 31일(화)까지이며, 서류심사 및 현장평가는 4~5월 진행된다. 우수사업자 발표는 6월 중 개별 통보될 예정이다.기후부는 “이번 공모를 통해 1회용품·포장재 감량 및 재활용에 대한 사회적 인식을 높이고, 관련 사업을 적극적으로 추진하는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.자세한 내용은 기후부 홈페이지 또는 한국포장재재활용사업공제조합 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com