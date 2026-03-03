커브스, 창립 20주년 기념 3월 '1주 무료 체험' 진행

'여성전용 30분 순환운동' 프랜차이즈 커브스가 2026년 창립 20주년을 맞아 특별한 혜택을 선보인다. 커브스는 본격적인 운동 시즌인 3월 한 달 동안 신규 고객을 대상으로 일주일간의 무료체험 서비스를 제공한다고 밝혔다.이번 행사는 한 해의 건강관리를 계획하는 고객들을 위해 기획되었다. 기존에 단 하루 제공되던 1회성 체험 서비스를 일주일로 대폭 확장하여 여성 전문 트레이너의 밀도 높은 운동 지도를 충분히 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.3월 중 무료체험을 예약한 고객은 우선 인바디 측정 데이터를 바탕으로 상세한 건강 상담을 받는다. 이후 일주일 동안 12개의 근력 기구와 리커버리 스테이션으로 구성된 커브스 서킷을 이용하며 30분 순환운동의 실질적인 효과를 체험하게 된다.창립 20주년 기념 이벤트인 만큼 개별 가맹점 재량에 따라 추가적인 가격 혜택이 함께 제공될 수 있다. 커브스 관계자는 "평소 커브스 운동에 관심이 있었다면 가까운 클럽에 문의하여 상세 혜택을 확인하고 상담 예약과 가입을 서두르는 것이 좋다"고 전했다.기존 회원들을 위한 동기부여 이벤트도 병행된다. 커브스는 3월 한 달간 활발한 운동 참여를 독려하기 위해 출석체크 이벤트를 진행한다.한 달 동안 13회 이상 운동을 위해 출석한 회원 중 총 1015명을 추첨하여 다채로운 경품을 증정한다. 경품은 최신 뷰티 디바이스부터 스포츠 양말, 보틀, 파우치 등 실용적인 잡화 상품으로 구성된다.커브스 무료체험 신청은 커브스코리아 공식 홈페이지를 통한 온라인 접수나 가까운 커브스 클럽 방문 및 유선 문의를 통해 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com