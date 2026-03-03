1981년 파리 패션위크 블랙 인기

아방가르드 패션의 탄생



한국서 최근 CM큐브 인기 증가

가성비 앞서워 아방가르드 패션 대중화

지난 1월 매출, 전년비 32% 성장

요지 야마모토 컬렉션. 사진=인스타그램 갈무리

CM큐브. (사진=이랜드)

"Why do Koreans are obsessed with black clothes?"미국 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)에 올라온 글입니다. 한 외국인 관광객이 한국에서 한달간 살며 느낀 궁금증을 풀어달라며 남긴 질문입니다. 여기에 40개의 댓글이 달렸는데요. 대부분 '튀지 않으니까 입는다'라고 설명했습니다. 깔끔해 보이는 걸 선호하는 한국인들의 미의식과 실용적인 패션 취향이 결합한 결과물이기도 합니다.블랙은 어떤 옷에도 어울리고, 활용도가 높아 패션 초보들이 주로 선택하는 색이기도 하죠.처음부터 쉬운 컬러는 아니었습니다. 40여년 전만 해도 '과감한 시도'로 여겨졌으니까요. 기존 패션의 고정관념을 깬 '아방가르드 패션'의 대표색이 바로 검정이었습니다.1980년대로 거슬러 올라가 볼까요. 당시 서구 패션계는 '공작혁명' 이후 컬러풀하고 화려한 스타일이 지배했습니다. 검은색은 경조사용에 가까운 컬러로 일상복으로 검은 옷을 입는다는 개념이 없었고요.패러다임을 바꾼 인물은 일본 디자이너 ‘요지 야마모토’입니다. 1981년, 파리 패션위크에서 데뷔한 그는 동료 디자이너 레이 가와쿠보와 함께 패션계에 새로운 충격을 안겼습니다. 무채색, 그 중에서도 블랙을 전면에 내세운 컬렉션을 선보였기 때문인데요. 인체 곡선이 드러나지 않는 루즈한 실루엣에 미완성된 듯한 디테일, 시니컬한 분위기로 순간적인 유행에 제약받지 않는 옷을 내놓겠다는 게 그의 포부였습니다.야마모토는 자신을 '색에 게으른 디자이너'라고 했지만 오히려 서구 패션계에서는 과감하다는 평가를 받은 겁니다. 동양 전통복에서 착안한 구조를 서양 의복과 결합한 독자적인 스타일은 파격적이었습니다.이후 요지 야마모토의 추종자들도 생겨났습니다. 한국에서도 인지도가 높죠. 1984년 설립된 요지 야마모토는 최상위 라인인 ‘POUR HOMME(뿌르옴므)’부터 Y's, Ground Y 등 다양한 브랜드를 운영하고 있는데, 대중적으로 알려진 라인은 Y-3입니다. 아디다스의 협업으로 탄생한 Y-3는 아방가르드 감성과 스포츠웨어의 실용성을 결합한 라인입니다.아디다스의 협업 라인 중 가장 오래 지속되고 있으며, 요지 야마모토 브랜드 전체를 먹여 살린다는 말이 나올 만큼 충성도 높은 고객층을 확보하고 있고요. 일본 축구 국가대표팀 유니폼에 아디다스 엠블럼 대신 Y-3 엠블럼이 들어간 것으로도 유명하죠. 국내에서는 2025년 8월 여의도 더현대 서울에 첫 단독 매장을 열며 본격적인 한국 시장 공략에 나섰습니다.이런 아방가르드가 요즘 다시 트렌드로 올라서고 있습니다. 트렌드 서적 '라이프 트렌드 2026'가 올해의 소비 키워드로 '필코노미(Feel+Economy)'를 선정한 것도 이를 방증합니다. 감정과 취향이 소비를 이끄는 시대에 아방가르드는 저항의 언어에서 조용한 개성의 표현으로 진화하고 있습니다.다만, 쉽지 않습니다. 아방가르드 패션은 어렵다는 선입견이 있거든요. 구조적 디자인, 해체적 실루엣, 무채색 중심의 미학 등 어디서부터 접근해야 할지 낯설다는 의견이 지배적입니다.이런 고정관념을 깬 브랜드가 있습니다. 이랜드리테일이 디자이너 홍은주를 앞세워 2010년 론칭한 ‘CM큐브(CM CUBE)’입니다. CM큐브의 모토는 '한국형 아방가르드 대중화'거든요. 요지 야마모토가 패션의 문법을 깨뜨렸다면, CM큐브는 가격 구조를 흔들고 있습니다. 난해함은 걷어내고, 일상에서 실제로 입을 수 있는 옷을 만드는 것이 특징입니다. 장점은 가성비고요.인기는 수치로도 증명됩니다. CM큐브는 지난 1월 전년 동기 대비 매출액 32% 성장하며, 조용한 개성을 찾는 4050세대를 끌어당기고 있습니다. 아방가르드 패션의 난해함보다는 쉽게 접근할 수 있는 디자인과 컬러에 집중한 것이 주효했죠.이랜드리테일 CM큐브 관계자는 "개성을 표현하려는 흐름이 강해지면서 국내에서도 아방가르드 감성을 찾는 소비자가 늘고 있다"면서 "올해는 아방가르드와 대중성의 접점을 더욱 정교하게 다듬으며 브랜드 아이덴티티를 확장해 나갈 계획"이라고 말했습니다. CM큐브를 이어 또 어떤 브랜드가 블랙을 잘 활용할 수 있을지 지켜보면 좋을 것 같네요.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com