이투스247학원, 학습 관리 시스템 ‘MY247 앱’ 리뉴얼 오픈

독학재수 전문 이투스247학원이 학습 관리 정밀도와 사용자 편의성 강화를 위해 ‘MY247 앱’을 전면 개편했다.이투스에듀㈜의 자회사 이투스ECI㈜가 운영하는 이투스247학원은 이번 리뉴얼을 통해 재원생의 학습 전략 수립과 학부모 상담 지원 체계를 보강했다.개편된 앱에는 개인별 학습 현황을 확인하는 대시보드와 최상위권과의 순수 공부 시간을 비교하는 ‘247 순공 랭킹’ 기능이 도입됐다. 또한 학습 편의를 위해 인강 및 교재 검색·추천 기능이 추가되었으며, 1:1 질문 예약 시스템을 통해 실시간 질의응답을 관리할 수 있도록 설계됐다.학습 계획 수립 기능도 강화됐다. 담임교사와 함께 설계하는 ‘나만의 시간표’ 기능과 학습 흐름을 직관적으로 파악할 수 있도록 UI·UX가 개선된 월간 리포트 및 플래너 기능이 포함됐다. 이는 학원이 보유한 학습 데이터를 바탕으로 재수생의 학습 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞춘 결과다.이투스247학원 관계자는 “이번 리뉴얼은 학습 데이터를 기반으로 개별 학습 전략을 정밀하게 지원하기 위한 조치”라며 “학습 관리 시스템의 고도화를 통해 재원생의 학업 역량을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.해당 앱의 모든 기능은 이투스247학원 재원생이라면 이용 가능하다. 현재 이투스247학원은 전국 62개 지점과 기숙학원에서 독학재수 학습 관리 프로그램을 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com