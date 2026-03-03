서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 종가가 게시돼 있다. /2026.2.26. 김범준 기자

은행권의 자금이 코스피 6000포인트 시대를 맞이한 주식 시장으로 대거 이동하는 ‘머니무브’ 현상이 뚜렷해지고 있다.가계대출은 3개월 연속 감소하며 안정세에 접어든 반면 언제든 증시로 뛰어들 수 있는 투자 대기성 자금은 한 달 새 기록적인 수준으로 불어났다.3일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5개 시중은행의 지난달 가계대출 잔액은 765조 4257억 원으로 집계됐다.이는 전월 말 대비 7705억 원 줄어든 수치로 지난해 12월부터 3개월째 하락세다. 가계대출 잔액이 이처럼 장기간 감소한 것은 2023년 이후 무려 34개월 만에 처음이다.특히 부동산 시장의 젖줄인 주택담보대출(주담대)의 감소가 눈에 띈다. 정부의 가계대출총량 관리 기조와 더불어 최근 다주택자 대출 연장에 대한 엄격한 잣대가 적용되면서 대출 한파가 3월까지 이어지고 있다.여기에 연말정산환급금과 설 상여금 유입으로 신용대출 잔액 역시 3개월 연속 줄어들며 가계 부채 질서가 재편되는 모양새다.반면 이른바 ‘핵심 예금’으로 불리는 요구불예금은 한 달 만에 32조 원 넘게 폭증하며 683조 원을 넘어섰다.이자가 거의 없는 요구불예금에 돈이 몰리는 것은 투자자들이 예·적금 재예치 대신 증시 진입 기회를 엿보고 있다는 방증이다.실제로 주식을 사기 위해 빌린 신용거래금융자 잔고는 32조원을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다.이를 두고 금융권에서는 부동산에 묶여있던 자금이 증시로 흐르는 ‘생산적 금융’으로의 대전환이 본격화됐다는 평가를 내놓고 있다.다만 일각에서는 2월 말 기업들의 상여금 및 배당금 지급을 위한 일시적 자금 예치 수요가 일부 잔영됐을 가능성도 제기된다.결국 이 자금이 증시로 얼마나 신속히 이동하는냐가 향후 시장 흐름을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com