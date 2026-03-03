경희대 경영대학원, 2025학년도 전기 학군제휴 학위수여식 성료

군위탁 및 계약학과 졸업생 85명 석사 학위 취득
강재식 원장, 황은성 학군동문회장 등 내외빈 참석 속 오비스홀서 개최
이날 행사는 강재식 경영대학원장의 식사를 시작으로, 황은성 학군동문회장과 윤병호 전 공군사관학교장의 축사가 이어졌다. 내외빈들은 축사를 통해 거친 현장과 상아탑을 오가며 석사 학위를 취득한 졸업생들의 열정을 높이 평가하며, 사회와 군 발전에 기여할 리더로서의 앞날을 축복했다.
학업 성적이 우수하고 학교 발전에 기여한 이들에 대한 시상식도 진행됐다. 우등상에는 강원모 외 1명, 우수상에는 김준범 외 12명, 공로상에는 김대근 외 10명이 수상했다. 강재식 원장은 “바쁜 직무 수행 중에도 끊임없는 자기 계발을 통해 오늘 이 자리에 선 졸업생들이 자랑스럽다”며 “이곳에서 배운 경영학적 통찰력이 군과 조직의 미래를 이끄는 강력한 동력이 되길 바란다”고 격려했다.
한편, 경희대학교 경영대학원은 28년 역사의 학군제휴 과정을 통해 군 전문 인력의 경영 역량 강화에 기여하고 있으며, 매년 실무와 이론을 겸비한 정예 리더들을 배출하며 국방 경영 발전에 이바지하고 있다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지