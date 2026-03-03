경희대 경영대학원, 2025학년도 전기 학군제휴 학위수여식 성료

군위탁 및 계약학과 졸업생 85명 석사 학위 취득

강재식 원장, 황은성 학군동문회장 등 내외빈 참석 속 오비스홀서 개최

경희대학교 경영대학원(원장 강재식)은 지난 2월 28일(토) 오비스홀 151호에서 ‘2025학년도 전기 경영대학원 학위수여식(학군제휴)’을 성황리에 개최했다. 이번 학위수여식은 군위탁 및 계약학과 졸업생 85명을 포함해 졸업생 가족 150여 명, 교수진과 동문, 학교 관계자 등 총 300여 명이 참석하여 자리를 빛냈다. 특히 국방의 의무와 학업을 병행하며 전문 경영 지식을 습득한 졸업생들의 노고를 격려하는 화합의 장으로 마련됐다.이날 행사는 강재식 경영대학원장의 식사를 시작으로, 황은성 학군동문회장과 윤병호 전 공군사관학교장의 축사가 이어졌다. 내외빈들은 축사를 통해 거친 현장과 상아탑을 오가며 석사 학위를 취득한 졸업생들의 열정을 높이 평가하며, 사회와 군 발전에 기여할 리더로서의 앞날을 축복했다.학업 성적이 우수하고 학교 발전에 기여한 이들에 대한 시상식도 진행됐다. 우등상에는 강원모 외 1명, 우수상에는 김준범 외 12명, 공로상에는 김대근 외 10명이 수상했다. 강재식 원장은 “바쁜 직무 수행 중에도 끊임없는 자기 계발을 통해 오늘 이 자리에 선 졸업생들이 자랑스럽다”며 “이곳에서 배운 경영학적 통찰력이 군과 조직의 미래를 이끄는 강력한 동력이 되길 바란다”고 격려했다.한편, 경희대학교 경영대학원은 28년 역사의 학군제휴 과정을 통해 군 전문 인력의 경영 역량 강화에 기여하고 있으며, 매년 실무와 이론을 겸비한 정예 리더들을 배출하며 국방 경영 발전에 이바지하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com