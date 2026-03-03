이란 테헤란. 사진=연합뉴스

사우디아라비아 리야드 주재 미국 대사관이 드론 2대의 공격을 받아 피해를 입은 것으로 나타났다.사우디 국방부는 3일(현지시간) “제한적인 화재와 일부 물적 피해가 있었다”고 밝혔다.로이터통신·CNN 등에 따르면 이번 드론 공격에 따른 인명 피해는 보고되지 않은 상태다.주사우디 미국 대사관은 공격 직후 리야드·제다·다란 등지의 미국인들에게 ‘대피(실내대기·shelter in place)’를 공지하고 “추가 공지가 있을 때까지 대사관을 피하라”고 안내했다. 또 지역 내 군사시설에 대한 비필수 이동을 제한하고 있다고 밝혔다.이번 공격은 미·이스라엘의 이란 공습 이후 이란이 걸프 지역의 미국 동맹국 등을 상대로 미사일·드론 공격을 이어가는 흐름 속에서 이뤄졌다. 외신들은 이번 공격이 최근 이란과 미국·이스라엘 간 군사 충돌이 격화하는 가운데 발생했다고 전했다.미국 국무부는 전날(2일) 이스라엘, 바레인, 사우디 등 중동 여러 국가에 체류 중인 미국인들에게 상업 항공편 등을 이용해 “즉시 출국”할 것을 촉구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com