경찰이 5일 '1억원 공천 헌금' 의혹을 받고 있는 강선우 무소속 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원에 대해 구속영장을 신청했다. (뉴스1 DB)2026.2.5/뉴스1

공천헌금 1억원을 건네고 받았다는 혐의로 수사를 받고 있는 김경 전 서울시 의원과 무소속 강선우 의원 영장실질심사가 같은 날 진행돼 함께 구속 기로에 섰다.3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 김 전 시의원 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 데 이어 오후 2시30분 강 의원에 대한 심문도 진행한다.경찰이 두 사람에 대한 구속영장을 신청한 날로부터 26일, 국회 본회의에서 강선우 의원 체포동의안이 통과된 날로부터는 7일 만이다.김 전 시의원과 강 의원은 제8회 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구에 있는 한 호텔에서 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받고 있다.이들에게는 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 형법상 배임증재(김경)·배임수재(강선우) 혐의 등이 적용됐다.통상 영장실질심사에서는 수사 협조 여부에 따라 구속 여부가 갈리는 경우도 많은데 김경 전 서울시 의원의 경우 경찰 수사에 비교적 협조적인 태도를 취했으나 강선우 의원은 혐의를 줄곧 부인해 두 사람의 운명이 어떻게 판가름 날지 관심이 모이고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com