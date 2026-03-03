공무원 사표 낸 '충주맨'...새 직업 찾았다

'충주맨'으로 알려진 김선태 전 주무관이 개인 유튜버로 변신했다.3일 관련 업계에 따르면 김 전 주무관은 이날 새로운 유튜브 채널 '김선태'를 공개했다.채널 설명 문구로는 '세상 모든 것을 홍보합니다'라고 부연했는데, 아직 영상은 올라오지 않았다.공개되자마자 김 전 주무관의 유튜브 채널 가입자 수는 2000명에 근접했다.김 전 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직했다.이후 충주시 공식 유튜브 '충TV'를 혼자 기획·출연·촬영·편집하며 전국 지자체 최초로 구독자 90만명을 돌파했다. 그는 3년 만에 6급으로 승진했으나 최근 돌연 사직했다.지난달 중순 청와대 측이 김 전 주무관을 직접 만나 채용을 제안했다는 이야기가 전해지면서 그의 청와대행이 거론됐다. 또 충북도지사 선거에 출마하는 조길형 전 충주시장 캠프 합류설과 대기업 및 대형 기획사 영입설도 나왔다.그러나 김 전 주무관은 개인 유튜버로 활동하겠다며 관련 소문을 부인한 바 있다.그는 "충주에 계속 거주하면서 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다"며 "새로운 도전을 하려면 공직에서는 불가능하다고 판단했다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com