주택부문 강화 전략으로 서울 핵심지 시공권 확보에 박차

가락7차 현대아파트 가로주택정비사업 조감도. 남광토건 제공

주택부문 강화에 나선 남광토건이 서울 핵심 입지 내 정비사업 수주에 성공했다.남광토건은 2월 28일 열린 조합원 총회를 통해 서울 송파구 소재 가락7차 현대아파트 가로주택정비사업 시공사로 최종 선정됐다고 밝혔다.지난해부터 시공사 선정 절차에 돌입한 가락7차 현대아파트 가로주택정비사업은 1차, 2차 입찰을 거쳤다. 그 결과 남광토건이 단독으로 응찰해 남광토건을 우선협상대상자로 지정했고 이번에 총회 의결을 통해 최종 시공자로 선정했다.가락7차 가로주택정비사업은 기존 72세대 규모의 단지를 113세대 규모로 재건축하는 사업이다. 사업 규모는 작지만, 서울 지하철 5호선 개롱역 초역세권이라 입지 경쟁력이 높다. 또 송파구 내 학군·생활편의시설·의료·상업 인프라를 두루 누릴 수 있다.이 같은 소규모 핵심지 정비사업 수주는 향후 주택사업 강화 및 사업지 확대를 위한 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.1947년 창립한 남광토건은 내년 창사 80주년을 앞두고 같은 해 창립한 극동건설과 브랜드 통합 및 리뉴얼을 준비하는 등 주택사업 부문을 강화하는 데 박차를 가하고 있다.남광토건은 마포로5구역 제2지구 재개발사업에도 참여하는 등 서울 도심권 내 입지가 좋은 사업지를 중심으로 수주 전략을 본격화하고 있다.남광토건 관계자는 “가락7차 수주는 올해 민간부문 마수걸이 수주로 창사 80주년을 맞아 새롭게 주택 분야를 강화하겠다는 회사의 의지를 담고 있다”며 “리뉴얼되는 ‘하우스토리’ 브랜드에 걸맞게 서울 도심권 등 검증된 입지의 정비사업에 적극 참여할 계획”이라고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com