2024년 분 법인세 총 3500억원 납부…실적 상승에 국가 재정·경제 활성화에 기여

삼성바이오로직스가 3일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '제60회 납세자의 날' 기념식에서 '고액 납세의 탑(국세 삼천억원 탑)'을 수상했다. 사진은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)과 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장(부사장)이 기념촬영을 하는 모습. 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 3일 서울시 삼성동 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘제60회 납세자의 날’ 기념식에서 ‘고액 납세의 탑’(국세 삼천억원 탑)을 수상했다고 밝혔다.‘고액 납세의 탑’은 대통령 명의로 연간 납부 세액이 1000억원을 처음 넘거나, 과거 최고 납부액보다 1000억원 이상 증가해 국가 재정에 이바지한 기업에게 주는 상이다.이번 제60회 기념식에선 2024년 사업연도 납세 실적을 기준으로 수상 기업이 결정됐다.특히 삼성바이오로직스는 58회 기념식 당시 ‘국세 이천억원 탑’을 수상한 지 불과 2년 만에 1000억원에 증액된 ‘국세 삼천억원 탑’을 받아 주목 받았다.이는 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 바탕으로 2024년 연결기준 연간 매출 4조5473억원, 영업이익 1조3201억원을 기록한 데 따른 것이다. 삼성바이오로직스가 납부한 2024년 사업연도분 법인세는 총 3496억원으로 2년 만에 납부세액이 1000억원 이상 늘었다.삼성바이오로직스는 국세 외에도 사업장이 위치한 인천 지역의 지방 재정 확충에도 한몫하고 있다. 삼성바이오로직스는 지난 2025년에 ‘인천시 관할 세금 납부 우수기업’ 표창을 수상한 바 있다.이날 ‘제60회 납세자의 날’ 행사에 참석한 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장(부사장)은 “성실 납세는 기업이 국가와 사회에 기여하는 가장 기본적인 책임이자 상생의 실천”이라며 “앞으로도 철저한 준법 경영을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 다하고, 성실한 납세로 국가 경제 발전에 이바지하는 글로벌 선도 기업이 되겠다”라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com