이재용 삼성전자 회장이 2022년 12월 6일 아랍에미리트(UAE) 바라카 원자력발전소 공사 현장 직원들을 격려하고 있다. 사진=삼성전자

국내 92개 그룹의 중동 해외법인 현황. 자료=한국CXO연구소

주요 그룹의 중동 진출 해외법인 현황. 자료=한국CXO연구소

미국, 이스라엘과 이란간 군사적 충돌로 중동 정세가 극심한 혼란에 빠진 가운데 국내 대기업이 주요 중동 국가에 세운 해외법인은 140곳에 이르는 것으로 조사됐다.중동 국가에 1곳 이상 해외계열사를 둔 국내 대기업 집단은 30곳으로 파악됐다.기업분석전문 한국CXO연구소가 4일 발표한 '92개 국내 대기업 집단의 중동 국가 해외법인 현황'에 따르면, 지난해 공정거래위원회가 지정한 92개 대기업 집단이 중동 16개국에 설립한 해외법인은 10개국, 총 140곳으로 집계됐다. 이는 92개 그룹 전체 해외법인 6362곳의 약 2.2% 수준이다.국가별로는 금융·항공 허브인 아랍에미리트연합(UA.E)에 56곳으로 가장 많았다. 사우디아라비아에도 38곳의 법인이 운영 중이다. 이어 오만(12곳), 이집트(11곳), 이스라엘(8곳), 요르단·이란(각 4곳), 키프로스(3곳), 바레인·쿠웨이트(각 2곳) 순이었다. 레바논·시리아·예멘·이라크·카타르·팔레스타인에는 별도 법인이 없는 것으로 나타났다.그룹별로는 삼성이 26곳으로 가장 많았다.삼성은 UAE에 10곳, 사우디아라비아 6곳, 이스라엘 5곳 등지에 법인을 두고 있다.UAE의 'Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.', 사우디의 'SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA', 이스라엘의 'SAMSUNG BIOEPIS IL LTD' 등이 대표적이다.현대차·LG·GS그룹은 각각 14곳의 중동 법인을 운영 중이다.현대차는 UAE 6곳, 사우디 4곳 등으로 최근 법인 수가 늘었다. UAE의 'HYUNDAI MOTOR MIDDLE EAST AND AFRICA L.L.C(HMMEA)'가 대표적이다.LG는 UAE에 7곳, 사우디 3곳, 이집트 2곳 등을 두고 있으며, 'LG Electronics Dubai FZE'와 'LG Electronics Saudi Arabia LLC'를 운영하고 있다.GS는 오만에만 8곳의 건설 관련 계열사를 두고 있다.이란에는 SK·현대차·중흥건설·KT&G 그룹이 각각 1곳씩, 총 4개 법인을 운영 중인 것으로 집계됐다. 이 가운데 2곳은 건설업 관련 회사다.이 밖에 CJ(8곳), 한화(7곳), SK·KCC(각 5곳), 중흥건설(4곳), DL·HD현대·OCI 등 다수 그룹이 중동에 해외계열사를 두고 있는 것으로 나타났다.중동 정세 불안이 장기화할 경우, 이들 법인의 사업 환경에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석이 나온다.오일선 한국CXO연구소 소장은 "중동 사태는 단기적으로 국내 증시의 변동성을 키우며 주가에 하방 압력으로 작용할 가능성이 높다"며 "사태가 장기화될 경우 원유 수급 차질이 현실화되면서 에너지 가격 상승과 물류비 부담 확대가 불가피해지고, 이는 수출입 기업 전반의 수익성 저하로 이어져 기업의 자금 유동성 경색 등 연쇄적 재무 리스크를 촉발할 우려도 배제할 수 없다"고 분석했다.이어 "시장 불확실성 확대에 대비한 선제적 유동성 관리와 상황에 맞는 리스크 대응 체계가 무엇보다 시급하다"고 제언했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com