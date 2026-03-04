이란 테헤란. 사진=연합뉴스

이란이 아직 첨단 무기는 쓰지도 않았다며 강력한 저항 의지를 표명했다.3일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 이란은 미국과 이스라엘의 공격에 맞서 나흘째 무력 보복을 이어가고 있다.이런 가운데 레자 탈라에이-니크 이란 국방부 대변인은 "우리는 적들이 선포한 전쟁 계획보다 더 오래 방어하고 공격적 방어를 할 능력이 있다"고 말했다.그는 이어 "우리가 가진 첨단 무기와 장비를 처음 며칠 만에 모두 전개하지 않을 것"이라고 강조했다.이란 국방부의 이날 발언은 자신들의 전력이 급격히 무력화하고 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 반박하는 차원인 것으로 해석된다.앞서 트럼프 대통령은 이날 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담 자리에서 이란 상황에 대해 "그들은 해군이 없으며, 해군은 무력화됐다. 공군도 무력화됐다"고 언급한 바 있다.또 "그들의 미사일 보유량은 급격히 줄어들고 있다"고 덧붙였다.한편 이란은 전날 밤부터 이날 새벽까지 미사일과 드론 등을 동원해 사우디아라비아의 미국 대사관을 공격하는 등 미국과 이스라엘의 공세에 맞서 보복을 이어갔다.또 이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 저녁 새로운 미사일을 동원해 이스라엘을 상대로 일제 공격에 나섰다고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com