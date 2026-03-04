북한, 이란과 달라...美 전문가, "김정은 '참수 작전' 어려울 것"

미국이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 겨냥해 성공을 거둔 이른바 '참수 작전'을 김정은 북한 국무위원장에게 적용하기는 어려울 것이라는 진단이 나왔다.미 워싱턴DC의 싱크탱크인 한미경제연구소(KEI) 엘렌 김 학술부장은 3일(현지시간) KEI와 인도태평양안보연구소(IIPS)가 공동 주최한 '미국의 새로운 국방 전략과 인도·태평양에의 의미' 세미나에서 "이란과 북한은 상당히 다르다"며 이같이 전망했다.이날 김 부장은 "베네수엘라 지도자 마두로가 체포됐고, 며칠 전 이란 지도자에게 일어난 일들을 보면 모두가 '김정은이 지금 정말 겁에 질렸겠다'라고 생각할 것"이라고 했다.다만 그는 미국이 북한 김 위원장을 제거하는 군사작전 시행을 선택하기 어려운 첫째 이유로 북한은 핵무기를 보유하고 있다는 것을 꼽았다.그는 "그래서 미국이 군사작전 옵션을 선택하는 건 훨씬 더 위험하다고 생각한다"고 밝혔다.중국과 러시아가 북한을 지원하고 있다는 점도 이유로 들었다.김 부장은 또한 "지정학적으로도 매우 위험한 작전"이라며 "한국과 일본이 북한의 핵 및 군사 위협을 직접적으로 받는 바로 그곳에 있다"고 했다.그는 "1994년 빌 클린턴 당시 미국 대통령이 북한 (핵)시설에 대한 전략적 공격을 검토했을 때 (당시 한국의) 김영삼 대통령이 반대했다"며 "또한 미군 내부에는 그로 인해 1억 명이 사망할 수 있다는 평가가 있다"고 설명했다.김 부장은 그러면서 "상황은 같다. 따라서 도널드 트럼프 대통령이 북한에 대해 그 옵션(참수작전)을 고려하기는 훨씬 더 어려울 것이라고 생각한다"고 밝혔다.다쓰미 유키 IIPS 선임 연구원 역시 다카이치 사나에 일본 총리가 트럼프 대통령에게 북한 정권 교체를 독려할 가능성에 대해 "정말 그럴 거 같지 않다"고 밝혔다.다쓰미 연구원은 "다카이치 총리 개인뿐 아니라 일본 국민과 일본 전체에, 북한에서의 그런 재앙적 상황은 한반도의 대규모 혼란을 의미한다. 서울 등 한국에서 일하고 공부하는 일본인이 많다는 것도 잊지 말아야 할 점"이라며 "이 모든 것이 일본이 피하고 싶은 재앙적 상황"이라고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com