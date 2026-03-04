서울 종로구 광장시장을 찾은 시민들이 제수용품 등을 살펴보고 있다. 2023.9.27/뉴스1

정부가 전통시장을 세계적인 관광명소로 육성하기 위해 ‘K-관광마켓’ 2기를 선정해 지원하기로 했다.4일 한국관광공사(이하 관광공사)에 따르면 공모를 통해 시장별 매력도와 글로벌 성장 잠재력을 종합 평가해 전국 10개 권역 11개 대표시장을 최종 선정했다.선정된 시장은 서울 경동시장·망원시장, 부산 해운대시장, 대구 서문시장, 인천 신포국제시장, 경기 수원남문시장, 강원 속초관광수산시장, 충북 단양구경시장, 전북 전주남부시장, 경북 안동구시장연합, 제주 동문재래시장이다.선정 시장에게는 브랜드 전략 수립, 해외 마케팅 강화, 시장 체험 프로그램 확대, 체류형 관광상품 개발 등 맞춤형 지원을 제공한다.특히 친절·청결 문화 정착 캠페인을 확대하고 정찰제와 결제 인프라, 다국어 안내 등을 개선해 전통시장이 관광명소로 성장하도록 지원할 계획이다.지나친 현금 결제를 유도하고 ‘바가지’로 논란이 됐지만 개선이 되지 않고 있다는 평가를 받는 종로 광장시장은 이번 선정 대상에서 빠졌다.관광공사 관계자는 “전통시장은 K-먹거리와 K-문화를 가장 생생하게 경험할 수 있는 핵심 관광자산”이라며 “각 시장의 고유한 매력을 강화해 한국을 대표하는 필수 관광코스로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com