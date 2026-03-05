‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’, 3월 9일 특별공급 및 10일 1순위 청약

호반건설이 경산 첫 민간공원조성 특례사업으로 선보인 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택에 개관 이후 5일간 약 1만 5천명의 방문객이 몰렸다.오픈 첫날인 지난달 26일부터 유니트(내부 구조) 관람 대기 줄이 길게 이어지며 성황을 이뤘다. 관람객들은 모형도와 세대 평면을 꼼꼼히 살펴보며 큰 관심을 나타냈으며, 구체적인 분양 상담을 받으려는 예비 청약자들로 내부 상담석도 북적였다.경산 최대 규모 약 64만㎡ 문화예술공원으로 조성되는 경산 상방공원 내 위치한 ‘경산 상방공원 호반써밋’은 총 2105세대(1·2단지) 대단지로 구성된다. 이번에 분양되는 1단지는 지하 2층 ~ 지상 35층, 1004세대 규모이다. 타입별 세대수는 ▲74㎡A 110세대 ▲84㎡A 428세대 ▲84㎡B 170세대 ▲99㎡A 150세대 ▲99㎡B 146세대로 선호도 높은 중소형부터 여유로운 중대형까지 폭넓은 선택지를 갖췄다.단지는 남향 위주 배치와 전체 면적의 30% 이상을 조경으로 구성해 쾌적한 주거 환경을 제공하고, 세대당 1.56대의 여유로운 주차 공간을 100% 지하에 배치하여 지상에는 안전하고 여유로운 보행로를 확보했다. 또한 복층 실내체육관, 스크린수영장, 키즈카페, 공유오피스 등 차별화된 커뮤니티 시설을 갖춰 입주민의 생활 편의를 높였다.교통과 생활 인프라도 뛰어나다. KTX경산역과 경안로 등을 통한 교통 접근성이 좋고, 홈플러스·경산중앙병원 등 풍부한 생활 편의시설이 인접해 있다. 경산초, 동부초를 비롯한 초중고 학교가 인근에 있으며, 경산시청 등 각종 관공서도 가까워 행정업무도 편리하게 볼 수 있다.금융 부담을 낮춘 파격적인 혜택도 눈길을 끈다. 계약금 500만원(1차), 중도금 무이자, 발코니 확장 무상 제공 등을 통해 수분양자의 초기 자금 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 청약 일정은 오는 9일 특별공급을 시작으로, 10일 1순위, 11일 2순위 청약을 접수한다. 17일 당첨자발표 후 30일부터 4월 1일까지 3일간 정당계약을 진행할 계획이다.‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택은 대구 수성구 사월동에 공개 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com