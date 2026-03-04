스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽 두 번째)이 2월 2일 한화오션 경남 거제사업장에서 김희철 한화오션 대표의 안내를 받아 60조원 규모의 캐나다 잠수함 도입 사업에 제안된 장영실함에 대한 설명을 듣고 있다. 사진=한화오션

한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)가 지난 2일 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 최종 제안서를 제출했다.사업 주체인 한화오션은 캐나다 정부에 잠수함 사업을 계기로 한·캐나다 간 산업 협력 확대 의지를 재차 강조했다.캐나다 일간지 캐내디언프레스는 3일(현지 시간) 한화오션 어성철 사장과 TKMS 올리버 부르크하르트 CEO 인터뷰를 보도했다.보도에 따르면 한화오션은 2032년 첫 잠수함을 인도하고 2035년까지 4척을 인도하는 계획과 함께 '확정 가격 추정(firm price estimate)' 조건을 제시했다. 구체적 금액은 공개하지 않았다.회사는 2026년부터 2044년까지 연평균 2만5000개의 일자리 창출과 철강·AI·우주 등 분야 투자를 제안서에 포함했다.어 사장은 인터뷰에서 캐나다와 산업적으로 강화된 관계에 대한 약속은 잠수함에 국한되지 않는다며 이번 계약은 "(양국 관계에) 중대한 촉진제가 될 것"이라고 밝혔다.이는 2034년까지 최소 2척의 잠수함을 캐나다에 인도하겠다고 한 독일보다 인도 시점은 빠르고, 내용은 구체적이라고 조선업계 관계자들은 전했다.어 사장은 "한화의 제안은 단순한 플랫폼 제안이 아니다"라며 "이는 명확하고 정확한 인도 계획과 세대에 걸친 산업 파트너십을 결합한 제안이며 캐나다 국방 산업 전략과 완전히 부합한다"고 밝혔다.그는 "한화가 캐나다의 다른 계약에도 관심을 갖고 있다"며 지상 방위 프로그램, 전자·AI 기술, 북극 관련 역량 등 다양한 분야 협력을 검토하고 있다고 말했다.또 "우리는 이미 역량 있는 캐나다 기업들과 강력한 관계를 구축했으며 계약 결과와 관계없이 이러한 파트너십을 확대할 것"이라고 말했다.이 매체는 한국 컨소시엄의 경쟁업체인 TKMS 올리버 부르크하르트 CEO와의 인터뷰도 실었다.부르크하르트 CEO는 캐나다가 이번 잠수함 최종사업자 결정에서 캐나다 경제와 산업에 얼마만큼의 이익을 제공하느냐가 중요한 기준이 될 것이라고 한 것과 관련, "이러한 요구는 남쪽 이웃(미국)의 행동 때문"이라며 "입찰 기업에 압박이 되고 있다"고 밝혔다.또 캐나다가 한국과 독일 자동차 기업들의 캐나다 내 제조 투자 확대를 원하는 것에 대해서는 "자동차 생산이 없다면 캐나다에 도움이 되지 않는다고 단정하며 모든 것을 한 바구니에 담는 식으로 생각해선 안 된다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com