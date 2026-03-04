고고도 미사일 방어체계(THAAD) 요격 미사일이 발사되는 모습. 사진=US ARMY

미국과 이스라엘, 이란 간 무력 충돌의 향방이 결국 '미사일 재고전'에 달렸다는 분석이 서방 안보 전문가들 사이에서 잇따르고 있다.영국 일간 가디언은 3일(현지 시간) 이번 전쟁이 이란이 보유한 드론·탄도·순항미사일 재고와, 이를 요격해야 하는 미국·이스라엘 및 걸프 지역 우방국들의 방공미사일 재고 간 소모전으로 전개되고 있다고 보도했다.워싱턴DC 소재 싱크탱크 신미국안보센터(CNAS)의 스테이시 페티존 국방 프로그램 책임자는 이번 전쟁이 "일제사격 경쟁"(salvo competition)의 성격을 띠게 됐다며 "물음은 누가 핵심 무기들을 더 많이 보유하고 있느냐 하는 것인데, 이란의 재고가 어느 정도인지를 모른다는 게 큰 미지수"라고 가디언에 지적했다.이스라엘과 미국의 이란 공격으로 전쟁이 개시된 지난 2월 28일 이래 이란과 그 대리 세력들은 미사일과 드론을 동원해 10여개 주변국에 있는 약 2000㎞ 범위의 목표물들에 1000여회 폭격을 가했다.이렇게 넓은 범위에 걸쳐 일어나는 무력 충돌은 중동지역에서 제2차세계대전 종전 이래 이번이 처음이다.이스라엘과 미국은 항공기와 미사일을 동원해 이란 전역에 걸쳐 수백 곳을 타격했으며, 미군 전투기 3대가 아군 측인 쿠웨이트군의 오인사격으로 격추된 경우는 있으나 지금까지 적군 공격으로 손실된 이스라엘·미국 측 항공기는 단 한 대도 없었다.미국과 이스라엘은 이란의 미사일 발사대, 창고, 인력 등을 공격 목표로 삼고 이란의 미사일 재고와 인프라를 가능한 한 많이 파괴하려 하고 있다.이란은 페르시아만 주변 미국 우방국들을 타격할 수 있는 미사일을 2000발 넘게 보유한 것으로 알려져 있으나 정확한 재고 실태는 알려지지 않고 있다.가디언은 최근 36시간 동안 이스라엘에 대한 이란 공격의 빈도가 줄었다면서 이것이 이란이 미사일을 아끼려는 의도일 수도 있고, 장거리 무기 부족이나 지휘계통 난조 등으로 더 많이 발사할 여건이 안 되기 때문일 수도 있다는 전문가 설명을 전했다.미사일 방어 비용의 비대칭성도 변수다.블룸버그통신은 이란이 대당 2만달러 수준의 드론을 투입하는 반면, 이를 격추하는 미국제 고성능 요격미사일은 400만달러에 달한다고 전했다. 요격 비용이 공격 비용의 수십~수백 배에 이르는 구조다.월스트리트저널에 따르면 오슬로대 페이비언 호프만 연구원은 "걸프 국가들이 초반 이틀간 사용한 수준의 요격미사일을 계속 쓰는 것은 불가능하다"며 "앞으로 최대 이틀정도가 고작일 것"이라고 지적했다.걸프 국가들의 요격 성과도 공개됐다. 아랍에미리트(UAE)는 3일 자국을 향해 발사된 이란 탄도미사일 174발 중 161발을 요격했고, 드론 689대 중 645대를 격추했다고 밝혔다.카타르 역시 탄도미사일 101발 중 98발을 격추했다고 발표했다.영국 일간 텔레그래프는 이번 전쟁으로 페르시아만의 미국 우방국들이 보유한 방공미사일 재고가 1주일이면 바닥날 수 있다는 경고가 전문가들로부터 나온다고 전했다.미국 정부는 재고 보충에 착수한 것으로 알려졌다. 로이터통신은 트럼프 행정부가 록히드마틴, 레이시언의 모회사 RTX 등 주요 방산업체를 백악관으로 소집해 증산 방안을 논의할 예정이라고 보도했다.그러면서 스티브 파인버그 미 국방부 부장관이 최근 무력 충돌로 소모된 무기 재고를 보충하기 위해 500억달러(약 74조원) 규모의 추가예산 요청안을 작성 중이며, 이르면 6일 공개될 수 있다고 익명 취재원을 인용해 전했다.다만 도널드 트럼프 대통령은 이와 관련해 지난 1일 일간 뉴욕타임스(NYT)와 한 전화 인터뷰에서 "우리는 엄청난 양의 탄약을 보유하고 있다"며 미국의 무기 재고가 넉넉하다고 주장하고 이란 상대 공격 지속이 "어렵지 않을 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com