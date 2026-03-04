사진=연합뉴스 제공

사진=연합뉴스 제공

일론 머스크가 이끄는 인공지능(AI) ‘그록’이 미국과 이스라엘의 이란 공습 날짜를 맞춰 화제를 모으고 있다.지난달 25일 예루살렘포스트는 주요 AI 플랫폼을 대상으로 가상 충돌 시나리오를 제시하고 특정 송급 일자를 선택하도록 하는 실험을 진행했다. 동일한 프로프트를 반복 입력해 답변을 구체화하는 방식이었다.실험 대상에는 그록을 비롯해 오픈AI의 ‘챗GPT’, 구글의 ‘제미나이’, 앤트로픽의 ‘클로드’가 포함됐다.그 결과 그록은 두차례 모두 2월 28일 공습 예상일로 지목했다. 제네바 회담 결과를 주요 변수로 언급하며 해당 날짜를 제시했고 이루 3월 초 가능성도 거론하면서도 다시 2월 28일을 답으로 내놨다.실제 공습이 지난달 28일 새벽 시작되면서 그록은 유일하게 날짜를 맞힌 모델이 됐다.반면 챗GPT는 예상 공습 날짜를 3월1일을 예상했다가 추자 질문 뒤 3월3일로 수정했고 3월6일까지 가능성을 열어뒀다.제미나이는 외교적·군사적 변수를 분석해 3월4~6일 사이를 제시하며 야간 공습 가능성을 언급했다.클로드는 초기에는 날짜 특정이 허위 정보가 될 수 있다며 답변을 거부했으나 이후 3월7일과 8일을 꼽았다.이 소식은 소셜미디러를 통해 빠르게 확산됐다. 특히 머스크가 소유한 그록이 같은 소유 구조의 X(옛 트위터)와 연동돼 있다는 점도 관심을 키웠다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com