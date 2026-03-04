호올스, 제로슈가민트 2종 3월 출시…컴프레스드 타입으로 라인업 확장

글로벌 제과기업 몬델리즈 인터내셔널의 독점 유통사 앰지코리아가 호올스 신제품 '호올스 제로슈가민트'를 출시했다.이번 제품은 설탕을 함유하지 않은 제로슈가 민트로, 일상 속에서 간편하게 섭취할 수 있도록 기획됐다. 최근 당 섭취를 줄이려는 소비자 수요가 확대되는 흐름에 맞춰 제품군을 확장한 것으로, 기존 캔디 중심이었던 호올스 라인업에 새로운 제형을 더했다는 점이 특징이다.'호올스 제로슈가민트'는 기존 드롭 형태의 캔디와 달리 '컴프레스드 캔디(Compressed candy)' 타입으로 선보인다. 정제 형태로 압축해 제작한 제품으로, 입안에 깔끔한 맛을 전달하는 데 초점을 맞췄다. 휴대성과 간편한 섭취 방식을 고려해 일상, 사무실, 이동 중 등 다양한 상황에서 활용할 수 있도록 했다.포장 역시 소형 지퍼백 파우치 형태로 제작했다. 가방이나 주머니에 넣기 쉽도록 크기와 두께를 최소화했으며, 완전 밀봉이 가능하여 땀과 같은 습기에 강해 더욱 지퍼백의 강점이 부각된 제품이다.제품은 민트향과 수박향 두 가지로 구성됐다. 민트향은 쿨링감을 중심으로 한 상쾌한 맛을 구현했으며, 수박향은 호올스 제품군 중 처음 선보이는 '플레이버(flavor)'다. 과일의 산뜻함과 은은한 단맛을 더해 선택 폭을 넓혔다.'호올스 제로슈가민트'는 전국 편의점과 대형마트, 슈퍼, 온라인 채널 등에서 순차적으로 판매된다.엠지코리아 대표인 황종철대표는 "이번 호올스 제로슈가민트 제품이 기존 호올스가 선보이는 제품과 다른 형태인만큼 호올스의 새로움이 소비자들의 일상속에 자연스럽게 녹아들길 바란다"고 전했다.한편 엠지코리아는 호올스를 비롯해 밀카, 토블론, 필라델피아, AFC 등 몬델리즈 인터내셔널의 주요 브랜드를 국내에 독점 수입·유통하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com