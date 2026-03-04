'국내 최초 김소스' 스퀴진, 일본 도쿄 '푸덱스 재팬 2026' 참가

- 일본 시장이 선호하는 김과 간장, 명란, 와사비 제품 내세워 현지 입맛 정조준

- K-소스 트렌드 업고 '한국식 김 소스' 선봬며 수출 및 판로 확대

스퀴진 김소스 시리즈 3종 (사진제공 = 스퀴진)

국내 최초 '짜 먹는 김소스' 브랜드 스퀴진(Squeezin, 대표 정다솜)은 오는 3월 10일부터 13일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 '푸덱스 재팬 2026(FOODEX JAPAN 2026)'에 참가한다고 밝혔다.올해로 51회를 맞은 '푸덱스 재팬'은 전 세계 80여 개국, 3,000여 기업이 참여하고 매년 7만 명 이상의 유력 바이어가 방문하는 아시아 최대 규모의 식품 박람회다. 프랑스 SIAL, 독일 ANUGA와 함께 세계 3대 식품 박람회로 꼽히며 글로벌 식품 트렌드의 각축장으로 불린다.스퀴진은 이번 박람회에서 국산 돌김과 특제간장을 특허기술로 제조한 '김소스' 3종(김소스씨·김명란씨 ·김와사비씨)을 선보인다. 일본 소비자들이 특별히 선호하는 원재료인 김과 간장을 베이스로 명란, 와사비 등 원물을 농축해 감칠맛을 극대화한 것이 특징이다. 특히 별도의 조리 없이 즉시 사용하는 튜브형 패키지로 최근 일본 식품 시장의 핵심 키워드인 '타이파(시성비)'를 충족함과 동시에, 저당·저칼로리 설계를 통해 '웰니스' 수요까지 정교하게 공략한다는 전략이다.스퀴진의 김소스는 1회 사용량 기준 당류 1g, 열량 10kcal 내외로 개발되어 건강을 중시하는 일본 내 '당질 오프' 트렌드에 최적화되어 있다. 또한 낫토, 오차즈케, 우동 등 전통 식단부터 사시미, 스시 등 일식 메뉴 전반에 어우러지는 '만능 소스'로서의 활용도를 갖췄다.지난해 신세계백화점, 롯데면세점, CJ '올리브베러' 등 프리미엄 채널 입점과 누적 판매량 2만 개 돌파로 시장성을 검증받은 스퀴진은 이번 박람회를 기점으로 일본 내 주요 백화점 및 온라인 유통망 진출을 본격화할 계획이다.스퀴진 정다솜 대표는 "일본은 김과 간장에 대한 이해도가 높고 간편하면서도 건강한 고품질 소스에 대한 니즈가 명확한 시장"이라며, "이번 박람회를 계기로 현지 바이어와 소통할 기회를 얻고 더 깊게 공부하면서 일본 소비자들의 식탁 위에 스퀴진의 김소스가 일상적으로 오를 수 있도록 박차를 가하겠다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com