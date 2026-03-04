사진=연합뉴스 제공

데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 최근 중동 정세 불안에도 불구하고 금융 시장이 이례적으로 평온한 반응을 보이는 것에 대해 우려 섞인 조언을 내놨다.3일 (현지시간) 로이터 통신에 따르면 호주 시드니 비즈니스 서밋에 참석한 솔로몬 CEO는 미국·이스라엘과 이란 간의 충돌에 대한 시장의 반응이 예상보다 훨씬 담담했다고 평가했다.그는 “사태의 규모를 고려할 때 시장 반응이 예상보다 더 차분했다는 점에 사실 놀랐다”며 “지금 벌어지는 모든 일들의 누적 효과가 나타나면 훨씬 더 거센 반응이 나올 것”이라고 내다봤다.솔로몬CEO는 “시장이 이번 사태의 단기 및 중기적 의미를 완전히 소화하는 데는 최소 몇 주가 걸릴 것”이라며 그 결과가 어떻게 전개될지는 추측할 수 없다고 덧붙였다.중동 리스크에도 불구하고 미국 경제 자체는 강력한 거시 경제적 순풍을 타고 있다는 것이 그의 분석이다. 솔로몬 CEO는 “미국 경제가 다소 과열될 합리적인 가능성이 존재한다”고 진단했다.경제가 예상보다 빠르게 성장할 경우 인플레이션이 시장의 전망치보다 더 높아질 수 있다는 점도 분명히 했다. 이와 관련해 그는 사모 대출 포트폴리오는 현재 양호하지만 향후 경기 둔화가 발생할 경우 낮아진 대출 기준이 부실로 드러날 수 있다고 경고했다.최근 골드만삭스가 인공지능(AI)기업 앤트로픽과 계약을 맺은 것과 관련해 인공지능이 노동 시장에 미칠 영향에 대해 “AI가 단기적으로 화이트칼라 직종에 혼란을 초래하겠지만 장기적인 노동력 공백이나 대규모 인력 감축으로 이어지지는 않을 것”이라고 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com