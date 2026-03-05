김선태씨, 충주시 사직 후 첫 공식활동 유튜브 '김선태' 채널 개설

첫 게시영상에 응원 등 재치 댓글 3만 여개 달려

유튜브 '김선태' 갈무리

영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷

유튜브 채널 '충TV'를 이끌었던 ‘충주맨’ 김선태씨의 개인 채널 구독자 수가 관심사다.5일 오전 9시 기준 김씨의 채널 '김선태' 구독자는 개설 사흘 만에 93만명을 넘어섰다.지난 2일 개설된 이 채널은 김씨가 '충TV'를 내려놓고 처음으로 시작한 공식활동이다. 이 채널의 첫 게시영상에는 그가 왜 사직을 결심했는지 등의 이유가 나온다. 영상을 올린지 하 루 만에 100만 조회수를 넘어 현재 533만회를 기록했다.이 게시영상에는 재미있는 댓글들이 눈길을 끈다.김씨의 새로운 출발을 축하하며 응원하는 댓글과 더불어 이직과 협찬을 제안하는 센스있는 댓글들이 줄줄이 달렸다. SBS스포츠 공식 로고를 단 아이디 '@sbssportsnow'는 "자네...해설위원 해볼생각 없나?'라고 댓글을 달려있고, 꼬리댓글에는 '무조건 시청이다'라는 글이 달렸다.또 아이디 @SIDIZ_Official는 "의자 바퀴타고 달려오느라 늦었다. 유튜브 새 시작 하시는데 편안한 의자 필요하진 않으신가요? 제대로 모시겠다"며 재치있는 댓글을 달았다.아이디 @SungOnce는 '오늘 오르는 것은 김선태 구독자 수밖에 없구나'라고 댓글을 달았다. 이는 미국-이란 전쟁에 따른 코스피 급락과 대조되는 대목으로 해석된다.이밖에 농협 하나로마트, 코지네스트, 한국관광공사, 세무회계법인 등 다양한 기업 공식 계정에서 김씨의 개설을 축하하며 재치있는 댓글이 줄이어 달렸다. 그 중 '지금 기다리는 것, 왕과 사는 남자 천만관객 돌파VS김선태 백만구독자 돌파'라는 댓글이 수천 개의 공감을 받았다.한편, 영화 '왕과 사는 남자'는 개봉 한 달여(2월 4일) 만에 누적 관객수 959만 명을 기록하며 천만관객을 눈 앞에 두고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com