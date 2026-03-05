이준석 개혁신당 대표(연합뉴스)

이준석 개혁신당 대표는 5일 국민의힘을 향해 "음모론의 바닷물을 들이킨 국민의힘은 더이상 보수가 아니다"라고 비판했다.이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "부정선거론자들은 선관위가 주범이라 하고, 대법원이 카르텔이라 하고, 언론과 여론조사까지 전부 거짓이라 한다"면서 "국민의힘은 이들을 따라 나라의 모든 공적 시스템을 적으로 돌리려는 것인가"라고 지적했다.이어 "과학을 존중하라던 입이 대법원의 황당한 부정선거론자들에게 내린 160건의 기각을 무시한다"면서 "남이 퍼뜨리면 음모론이고 내 편이 퍼뜨리면 의혹 제기인가"라고 밝혔다.그러면서 "음모론 세력은 제도가 원하는 답을 주지 않자, 제도 자체를 부정하기 시작했다. 판결이 마음에 들지 않으니 법원이 카르텔이고, 검증 결과가 불리하니 선관위가 공범"이라며 "이것은 제도에 대한 문제제기가 아니다. 자신들의 정치적 이익에 봉사하지 않는 모든 시스템을 적으로 돌리는 것"이라고 했다.이 대표는 "음모론자들이 노를 잡은 그 배는 이미 민주주의의 항구가 아니라 음모론의 바다를 향해 표류하고 있다"면서 "국민의힘이 비이성의 파도에 키를 내맡기는 동안, 개혁신당은 합리와 이성이라는 닻을 내리겠다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com