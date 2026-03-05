도시개발구역 초기 분양 단지 관심 속 '청주 푸르지오 씨엘리체' 공급

청주 동남권 신흥 주거벨트 초기 프리미엄 선점하며 3월 분양

도시개발구역 내 초기 분양 단지는 부동산 시장에서 가장 안정적인 자산으로 분류된다. 개발이 본격화되면서 형성되는 가치 상승의 초입을 선점할 수 있는 데다, 새롭게 구축되는 기반시설과 대규모 브랜드 아파트 조성을 통해 쾌적하고 체계적인 주거환경이 빠르게 완성되기 때문이다. 특히 첫 공급 단지는 향후 형성될 주거타운의 가격 기준점을 설정하는 역할을 하며, 지역을 대표하는 신흥 주거벨트로 자리매김하는 과정에서 수요가 가장 먼저 집중되는 특징을 보인다.이 같은 흐름은 원도심 규모가 큰 지역에서 더욱 뚜렷하게 나타난다. 원도심은 대규모 신규 택지 조성이 쉽지 않고, 노후 주택과 다세대·빌라, 상업시설이 혼재된 경우가 많아 정주 여건 개선에 대한 갈증이 크다. 이에 체계적으로 설계된 도시개발지구로의 이동 수요가 꾸준히 형성된다. 단계적으로 공급이 이뤄지는 도시개발사업 특성상 초기 분양 단지가 상대적으로 합리적인 가격에 공급되는 경우가 많아, 가격 상승 여력 또한 높다는 평가다.대표적인 사례로는 충북 거점도시 청주시 가경지구를 들 수 있다. 부동산R114에 따르면 가경지구 내 첫 공급 단지인 '가경 아이파크 1단지'는 2016년 분양 당시 3.3㎡당 905만원, 전용 84㎡ 기준 2억9,900만원(6층 이상)에 공급됐다. 이후 지난 2월 동일 면적이 6억6,000만원에 거래되며 두 배 이상 상승했다. 후속 단지의 분양가 역시 가파른 상승 흐름을 보였다.2023년 분양된 '가경 아이파크 6단지' 전용 84㎡의 3.3㎡당 분양가는 1,295만원으로 최초 분양 대비 약 43% 상승했으며, 향후 공급 예정 단지 역시 높아진 가격에 책정될 것으로 전망된다.이러한 현상은 청주에 국한되지 않는다. 인천 미추홀구 용현·학익1블록 도시개발사업지 역시 유사한 흐름을 보이고 있다. 2021년 공급된 초기 단지인 '시티오씨엘 1단지'는 3.3㎡당 1,601만원 수준에 분양됐으나, 이후 단계적으로 공급된 단지들은 가격 상승 흐름을 이어갔다. 지난해 분양한 '시티오씨엘 7단지'는 3.3㎡당 1,751만원으로 9.3% 인상된 가격에 공급됐다. 또한 '시티오씨엘 1단지' 전용 84㎡는 지난 12월 6억8,539만원에 거래되며 분양가(5억6,270만원) 대비 21.8% 상승해 초기 단지의 가치 재평가를 입증했다. 도시개발이 진전될수록 인프라가 확충되고 생활 편의성이 개선되면서, 초기 공급 단지가 형성한 가격 기준선은 점차 상향 조정되는 구조가 만들어지고 있는 것이다.이러한 흐름 속에서 오는 3월, 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지에 '청주 푸르지오 씨엘리체'를 선보일 계획이다. 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용 84~114㎡, 총 1,351세대 규모의 대단지 아파트다.현재 청주 동남권 일대에는 청주 푸르지오 씨엘리체가 들어서는 분평·미평지구를 비롯해 약 1만5,000가구 규모의 동남지구, 약 3,750가구 규모의 방서지구, 약 9,000가구 규모의 분평2지구 개발이 진행 및 추진 중으로, 향후 총 3만 가구를 넘어서는 대규모 주거벨트가 형성될 전망이다. 특히 단지는 제1순환로와 기존 분평1지구에 인접한 입지다.단지가 들어서는 분평·미평지구는 약 12만7,700㎡ 부지에 조성되는 도시개발사업지로, 공동주택과 근린생활시설이 함께 들어서며 주거 인프라를 구축할 예정이다.이마트 청주점, 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점, 다이소, 에버세이브 등 대형 유통시설이 인접해 있으며, 은행·카페·식당 등이 밀집한 분평동 상권을 편리하게 이용할 수 있다. 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 가까이 위치해 있으며, 다목적 실내체육관과 수영장을 갖춘 산남국민체육센터도 인근에 자리해 여가·건강 인프라까지 두루 갖췄다.남성초등학교, 남성중학교, 충북고등학교가 도보권에 위치한 '원스톱 학세권' 입지를 확보했으며, 분평동 학원가와 청주서원도서관, 청주시립도서관 등 교육·문화시설도 근거리에 자리한다.직주근접 여건도 뛰어나다. 청주지방합동청사, 청주서원경찰서(예정), 충청북도교육청, 청주지방법원, 청주지방검찰청 등 주요 공공기관이 인접해 있으며, 제1·2·3순환로 접근성이 우수하다. 이를 통해 SK하이닉스, LG화학, LS일렉트릭 등이 위치한 청주일반산업단지와 청주테크노폴리스, 오송생명과학단지, 오창과학단지까지 차량 20분대 이동이 가능해 산업단지 종사자 수요 흡수도 기대된다.한편, '청주 푸르지오 씨엘리체' 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com