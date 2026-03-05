휴젠뜨·환기청정기 대상 국내 최초 통합 구독 서비스

설치부터 부품 교체·무상 A/S까지 정기 관리

[사진] 힘펠 환기가전 구독 '숨쉬는 집 케어 서비스' 자료 이미지(AI 생성)

환기가전 대표기업 힘펠이 욕실 환풍기 휴젠뜨와 시스템 환기청정기 휴벤을 대상으로 한 구독서비스를 정식 개시했다고 5일 밝혔다.최근 가전 소비 트렌드는 소유보다 '관리'와 '경험'을 중시하는 방향으로 재편되고 있다. 설치 이후에도 관리 편의성이 주요 선택 기준으로 자리 잡으면서, 우리 집 공기가 어떻게 관리되는지에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.힘펠은 이러한 소비자 변화에 주목해 제품 판매를 넘어 관리까지 포함한 '숨쉬는 집 케어 서비스'를 운영한다. 휴젠뜨와 환기청정기를 대상으로 전문 필터 관리와 무상 A/S를 포함한 구독형 서비스로 향후 주방 및 생활 에어가전 등 환기가전 전 영역으로 확대될 예정이다.숨쉬는 집 케어 서비스는 설치 이후 정기 방문을 통해 제품 상태를 점검하고 필요한 부품을 교체하는 관리 중심 서비스다. 전열교환소자와 정품 필터(프리필터·헤파필터) 무료 교체, 구독 기간 내 무상 A/S 방문 서비스, 설치 및 교체 비용 등을 구독료에 포함해 운영한다.이 서비스는 ▲사용환경 진단 ▲제품 점검 및 클리닝 ▲UV 살균 ▲필터 점검 및 교체 ▲최종 점검 순으로 진행된다. 환기청정기의 경우 전열교환소자 점검·교환과 급·배기구 확인 과정이 추가된다. 정기 방문 관리를 통해 성능 저하와 위생 문제를 예방하고, 안정적인 환기 상태가 유지되도록 돕는다.환기가전은 배관·덕트 기반 설비 특성상 한 번 설치하면 장기간 사용하는 경우가 많지만, 필터 방치나 내부 오염 관리 소홀로 성능 저하가 발생하기 쉽다. 힘펠은 이러한 관리 사각지대를 해소하고, 일상 속에서 공기가 자연스럽게 관리되는 '숨쉬는 집'을 구현하는 데 초점을 맞췄다.구독 기간은 휴젠뜨 라인은 1년(12개월)부터 5년(60개월)까지, 환기청정기는 2년(24개월)부터 6년(72개월)까지 선택할 수 있다. 제휴카드 할인 적용 시 휴젠뜨3(풀옵션)는 5년 구독 기준 월 5,900원에 이용 가능하며 휴벤 EBN(HRD-150IBN)을 6년간 구독 시 월 구독료는 1만5,900원 수준이다. 구독 가입은 상담 접수 후 설치 담당자의 해피콜을 거쳐 계약 후 제품을 설치하는 방식으로 이뤄진다.힘펠 관계자는 "환기는 눈에 보이지 않지만 삶의 질을 좌우하는 중요한 요소"라며 "이제는 공기도 관리 받는 시대인 만큼 제품 공급을 넘어 관리까지 책임지는 구조로 서비스를 확장해 나가겠다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com