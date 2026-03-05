-수출 초기 기업 니즈 반영한 DX 및 ESG 경영 교육 프로그램

-해외 시장 조사부터 매출 실현까지… 외투기업 성장 동력 확보

[GAFIC-팀제로코드 업무협약 기념촬영. (사진=팀제로코드)]

경기도외국인투자기업협의회(GAFIC)와 AI 기반 글로벌 세일즈 자동화 플랫폼 기업 팀제로코드가 경기도 내 외국인투자기업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 외국인투자기업이 글로벌 시장에서 보다 효과적으로 경쟁할 수 있도록 디지털 기반의 지원 체계를 구축하고 다양한 협력 사업을 추진하기로 했다.이번 협약은 세계 경제의 변동성이 커지는 상황에서 외국인투자기업이 겪는 실질적 경영 애로를 해소하고, 정보 부족과 인력 부담, 언어 장벽 등 복합적인 문제를 해결하기 위한 대응 전략의 일환으로 마련되었다. GAFIC는 그동안 도내 외투기업을 위한 네트워크 구축과 정보 제공, 경영환경 개선을 위해 활발하게 활동해 왔으며, 이번 협약을 통해 기술 기반의 맞춤형 기업 지원 체계를 한층 강화하게 됐다.엄재철 회장은 이번 협약의 배경과 기대감에 대해 "외국인투자기업은 경기도 산업 발전의 중요한 축이며, 이들이 안정적으로 성장할 수 있도록 돕는 것은 지역의 경쟁력 향상에도 중요한 의미를 갖는다"고 설명했다. 그는 또한 "AI 기술을 바탕으로 외투기업의 다양한 어려움을 해결할 수 있는 팀제로코드와의 협력은 적시적이며 실질적인 성과로 이어질 것"이라고 강조했다.팀제로코드는 AI 기술을 활용해 해외시장 조사, 경쟁사 분석, 잠재 바이어 발굴, 영문 세일즈 문서 생성, 자동 상담 및 문의 응답 등 글로벌 비즈니스 전 과정을 자동화하는 시스템을 제공하고 있다. 특히 수출 초기 기업이나 전문 마케팅 인력이 부족한 기업들이 겪는 어려움을 해결하는 데 강점이 있어, 외국인투자기업의 니즈와 높은 수준으로 맞닿아 있다.정주헌 대표는 이번 협약에 대해 "외투기업이 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서는 신속한 정보 접근뿐 아니라 지속 가능한 세일즈 체계가 필요하다"며, "AI 기반 솔루션을 통해 기업들이 더 효율적으로 해외시장을 개척하고 실제 매출로 이어지는 성장을 실현하도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.양 기관은 이번 업무협약을 통해 외국인투자기업의 해외진출 역량을 강화하고 디지털 전환을 촉진하기 위한 다양한 지원 사업을 공동으로 추진한다. 대표적인 협력 내용으로는 AI 기반 시장 정보 제공, 국가별 맞춤형 바이어 발굴, 글로벌 마케팅 자동화 지원, 외투기업 간 네트워크 강화 프로그램 운영, 디지털 전환(DX) 및 ESG 경영 관련 교육 등이 포함된다. 이를 통해 외투기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 지속 가능한 성장 구조를 구축할 수 있도록 돕는 것이 협력의 핵심이다.GAFIC과 팀제로코드는 협약 이후에도 지속적인 공동 프로젝트 추진과 기업 교육 프로그램 운영 등을 통해 협력 체계를 점진적으로 확대할 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com