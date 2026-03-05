입찰자격 적격자 통보받아 회신, 신공항 건설사업 추진 본격화

대우건설 을지로 사옥 전경. 사진=대우건설

가덕도신공항 조성사업이 새 건설사 참여 확정과 함께 다시금 속도를 낼 전망이다. 모든 절차가 순조롭게 진행될 경우 이르면 올해 말 우선시공분 착공도 가능한 것으로 알려졌다.대우건설은 4일 조달청에 가덕도신공항 부지조성공사 수의계약 참여의사를 공식 회신했다고 밝혔다.조달청은 입찰참가자격 사전심사(PQ)를 진행한 결과 대우건설이 ‘단독 신청 및 적격자’로 확인됐다는 점을 통보하고, ‘수의계약 참여 의사 확인 요청’ 공문을 보내 사업 참여 의사 회신을 요청했다.대우건설이 이에 대해 참여 의사를 회신함에 따라 수의계약 추진을 위한 핵심 행정절차가 본격화할 예정이다. 재공고 입찰이 유찰되면 수요기관의 요청에 따라 국가계약법 시행령 제27조 제1항에 근거해 입찰을 수의계약으로 전환할 수 있다. 계약방법이 변경되면 ▲기본설계 및 실시설계 제출 및 평가 ▲가격협상 및 계약체결의 단계를 거쳐 사업자가 최종 선정된다.국가 균형발전과 동남권 관문공항 건설을 위한 핵심 인프라 사업으로 꼽히는 가덕도신공항 부지조성 공사는 설계·시공이 일괄 발주됐으며 총 예산 규모가 10조7174억원에 달한다. 공사가 본격화하면 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.대우건설은 앞으로 조달청과 긴밀한 협의해 후속 협상과 계약체결 절차를 신속하게 추진할 방침이다. 조기 착공을 위해 공동참여사 합동사무실을 개설하는 한편 설계·시공·품질·안전 전 분야에 대한 사전 점검을 강화하는 등 사업 준비를 본격화할 계획이다.대우건설은 무엇보다 지반침하 우려를 해소하고 공기를 준수하기 위해 매립공법 변경과 준설치환 공법 등 대안 공법들의 장단점을 상세히 분석하고 외부 전문가들의 복수 자문을 통해 최적의 기본설계안을 도출하는 데 최선을 다할 것으로 보인다. 대우건설은 그동안 대형 국책 인프라 및 해양·매립 공사를 수행한 경력을 바탕으로 고난도 해상·연약지반 공사에 대한 기술력과 공정관리 노하우를 보유하고 있다.대우건설 관계자는 “수의계약 상대방으로서 막중한 책임감을 갖고 속도감 있게 국책사업을 추진할 것”이라며 “그간 축적해 온 대형 토목·해양공사 수행 경험과 기술력을 총동원해 안전과 품질을 최우선 가치로 삼아 철저히 준비하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com