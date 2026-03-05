설치부터 부품 교체·무상 A/S까지 포함돼 눈길

힘펠이 환기가전 구독 '숨쉬는 집 케어 서비스'를 5일 정식 개시한다. 사진=힘펠

힘펠이 욕실 환풍기 휴젠뜨와 시스템 환기청정기 휴벤에 대한 정기구독 서비스를 정식 개시했다고 5일 밝혔다.최근 소비 트렌드는 소유보다 ‘관리’와 ‘경험’을 중시하는 방향으로 바뀌는 추세다. 특히 가전 시장에선 관리 편의성이 주요 선택 기준으로 자리 잡으면서 구독 서비스에 대한 수요가 급증하고 있다.환기가전은 배관·덕트 기반 설비 특성상 한 번 설치하면 장기간 사용하게 되나, 필터 방치나 내부 오염 관리 소홀로 성능 저하가 발생하기 쉽다. 힘펠은 이 같은 관리 부족 문제를 해소하고, 실내 공기의 질을 정기 관리할 수 있는 ‘숨쉬는 집 케어 서비스’를 내놓게 됐다.힘펠은 구독 서비스를 통해 휴젠뜨와 환기청정기 제품의 설치부터 관리까지 토털 서비스를 제공한다. 이들 제품의 구독형 서비스는 전문 필터 관리와 무상 사후 서비스(A/S)를 포함하고 있으며 향후 주방 및 생활 에어가전 등 힘펠의 환기가전 전 영역으로 확대될 예정이다.숨쉬는 집 케어 서비스를 신청하면, 제품을 설치한 이후에도 직원이 정기적으로 방문해 제품 상태를 점검하고 필요한 부품을 교체하는 관리하게 된다.서비스는 ▲사용환경 진단 ▲제품 점검 및 클리닝 ▲UV 살균 ▲필터 점검 및 교체 ▲최종 점검 순으로 진행된다. 환기청정기 휴벤에는 전열교환소자 점검·교환과 급·배기구 확인 과정이 추가된다.전열교환소자와 정품 필터(프리필터·헤파필터) 무료 교체, 구독 기간 내 무상 A/S 방문 서비스, 설치 및 교체를 비롯한 서비스와 비용 일체가 구독료에 포함된다.휴젠뜨 라인의 구독기간은 1년(12개월)부터 5년(60개월)까지, 환기청정기는 2년(24개월)부터 6년(72개월)까지 선택할 수 있다. 제휴카드 할인을 받으면 휴젠뜨3(풀옵션)는 5년 구독 기준 월 5900원에 이용이 가능하다. 휴벤 EBN(HRD-150IBN)은 6년간 구독할 시 월 1만5900원 구독료를 내게 된다.구독 가입은 상담 접수 후 설치 담당자의 해피콜을 거쳐 계약한 뒤 제품을 설치하는 방식으로 진행된다.힘펠 관계자는 “환기는 눈에 보이지 않지만 삶의 질을 좌우하는 중요한 요소”라며 “이제는 공기도 관리 받는 시대인 만큼 제품 공급을 넘어 관리까지 책임지는 구조로 서비스를 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com