최태원 SK그룹 회장과 빌 게이츠 테라파워 창업자 겸 이사회 의장이 2025년 8월 서울 종로구 SK서린빌딩에서 만나 악수를 하고 있다. 사진=SK이노베이션

SK이노베이션과 한국수력원자력(한수원)이 투자한 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워가 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 상업용 첨단 원자력 발전소 건설을 승인받았다고 5일 밝혔다.NRC가 신규 상업용 원전 건설을 허가한 것은 10년 만이며, SMR과 같은 첨단 원전 건설 승인은 미국에서 처음이다.이번 승인으로 테라파워는 미국 와이오밍주에 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설에 본격 착수하고 2030년 실증로 가동을 목표로 개발을 추진할 예정이다.SK이노베이션과 한수원 역시 이를 기반으로 글로벌 SMR 시장 진출을 본격화할 전망이다.이번 건설 승인은 테라파워의 차세대 SMR 기술이 규제기관으로부터 안전성과 기술적 완성도를 공식적으로 인정받았다는 의미가 있어 향후 상업화 일정과 글로벌 사업 확대에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상된다.테라파워는 빌 게이츠가 2008년 설립한 차세대 SMR 기업으로, 액체 나트륨 냉각 기술을 적용해 기존 원전에 비해 발전 효율과 안전성을 높인 것이 특징이다.끓는점이 약 880도인 액체 나트륨은 높은 열 흡수 능력을 갖춰 발전 효율을 높일 수 있고, 사용후 핵연료 발생량도 기존 대비 약 10% 수준으로 줄일 수 있는 것으로 알려져 있다.특히 테라파워의 SMR 기술은 에너지저장장치를 활용해 전력 수요 변화에 따라 발전량을 조절하는 부하 추종 운전이 가능하다. 이 때문에 변동성이 큰 재생에너지와의 연계 활용 측면에서도 강점이 있다는 평가다.앞서 SK㈜와 SK이노베이션은 지난 2022년 8월 공동으로 테라파워에 2억5000만 달러를 투자해 2대 주주가 됐고, 테라파워 SMR 기술 상용화와 글로벌 사업 확장 추진 등 협력을 지속해왔다.이어 SK이노베이션과 한수원, 테라파워는 2023년 3월 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결했고, 테라파워가 개발중인 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 SMR의 실증과 상업용 원자로 개발 등에 협력해 왔다.SK이노베이션은 에너지·소재 분야에서 축적한 경쟁력과 한수원이 보유한 세계 최고 수준 원전 건설·운영 노하우를 결합해, 국내외 데이터센터 등 다양한 산업 현장에 SMR 생태계를 구축하고 전력 수급 문제 해결을 위한 맞춤형 통합 에너지솔루션을 제공할 방침이다.SK는 향후 데이터센터 등 대규모 전력 수요 산업을 중심으로 SMR 기반 전력 공급 모델을 확대하는 전략을 검토하고 있다.특히 AI 산업 성장으로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 SMR과 데이터센터를 결합한 에너지 공급 모델 구축을 추진한다는 구상이다.이와 관련 최 회장은 지난달 미국 워싱턴DC에서 진행된 최종현학술원 주최 ‘트랜스퍼시픽 다이얼로그 2026’에서 “SK는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다”고 강조했다. 또 AI산업이 창출하는 막대한 신규 에너지 수요에 대응하기 위해 SMR과 같은 ‘새로운 에너지 소스’가 필요하다고 밝혔다.크리스 르베크 테라파워 CEO는 “오늘은 미국 원자력산업에 있어 역사적인 날이다”라며 “테라파워는 이 달 내 상업용 SMR 플랜트 건설을 시작할 예정”이라고 했다.김무환 SK이노베이션 에너지설루션 사업단장은 “미국에서 최초로 4세대 SMR 건설이 승인된 것은 글로벌 에너지 산업의 역사적 전환점”이라며 “SK이노베이션은 한수원과 함께 테라파워와의 전략적 협력을 바탕으로 세계 최초 상업용 SMR 플랜트 건설과 글로벌 SMR 공급망 확대에 나설 계획”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com