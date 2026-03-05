5일 HD현대에 따르면 정 회장은 필리핀 출장에서 "HD현대는 필리핀과의 단순한 사업 협력 관계를 넘어 양국 간 우호 증진을 위한 핵심적인 가교 역할을 수행해오고 있다"며 이같이 밝혔다.
정 회장은 최근 이재명 대통령이 필리핀을 국빈 방문한 가운데 한국 측 경제사절단의 일원으로 필리핀을 찾았다.
정 회장은 지난 4일 마닐라 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 가운데 가장 먼저 전투부대를 편성해 파병했으며, 총 7420명의 병력을 보낸 바 있다.
같은 날 오전에는 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동으로 개최한 ‘한·필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다.
이어 5일에는 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀을 방문했다.
정 회장은 직원 기숙사 신축 현장과 조선소 야드를 둘러보며 현지 운영 상황을 점검하고 직원들을 격려했다.
정 회장은 이날 현지 직원들과 점심식사를 함께 하는 자리에서 “임직원들이 불편이 없도록 주거와 의료, 치안 등 분야를 더욱 각별히 챙기겠다”며, “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 일에 최선을 다해주시기를 바란다”고 당부했다.
HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2024년 5월 미국 투자회사 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지 임차계약을 체결하며 HD현대필리핀을 출범시켰다.
지난해 9월에는 HD현대필리핀이 건조하는 첫 선박인 11만 5000톤급 석유화학제품운반선 건조를 위한 강재절단식을 갖기도 했다.
HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀으로부터 총 12척의 함정을 수주, 필리핀 해군 현대화에 앞장서고 있기도 하다.
또한 2022년 현지에 군수지원센터를 설립, 기 인도한 호위함과 초계함 등 함정의 MRO(유지·보수·정비) 사업을 펼치고 있다.
