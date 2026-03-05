HD현대 정기선 회장이 3월 4일 필리핀 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고 있다. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장이 "앞으로도 대한민국을 대표한다는 자부심으로 필리핀과 깊은 신뢰를 쌓아 나갈 것"이라고 말했다.5일 HD현대에 따르면 정 회장은 필리핀 출장에서 "HD현대는 필리핀과의 단순한 사업 협력 관계를 넘어 양국 간 우호 증진을 위한 핵심적인 가교 역할을 수행해오고 있다"며 이같이 밝혔다.정 회장은 최근 이재명 대통령이 필리핀을 국빈 방문한 가운데 한국 측 경제사절단의 일원으로 필리핀을 찾았다.정 회장은 지난 4일 마닐라 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 가운데 가장 먼저 전투부대를 편성해 파병했으며, 총 7420명의 병력을 보낸 바 있다.같은 날 오전에는 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동으로 개최한 ‘한·필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다.이어 5일에는 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀을 방문했다.정 회장은 직원 기숙사 신축 현장과 조선소 야드를 둘러보며 현지 운영 상황을 점검하고 직원들을 격려했다.정 회장은 이날 현지 직원들과 점심식사를 함께 하는 자리에서 “임직원들이 불편이 없도록 주거와 의료, 치안 등 분야를 더욱 각별히 챙기겠다”며, “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 일에 최선을 다해주시기를 바란다”고 당부했다.HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2024년 5월 미국 투자회사 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지 임차계약을 체결하며 HD현대필리핀을 출범시켰다.지난해 9월에는 HD현대필리핀이 건조하는 첫 선박인 11만 5000톤급 석유화학제품운반선 건조를 위한 강재절단식을 갖기도 했다.HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀으로부터 총 12척의 함정을 수주, 필리핀 해군 현대화에 앞장서고 있기도 하다.또한 2022년 현지에 군수지원센터를 설립, 기 인도한 호위함과 초계함 등 함정의 MRO(유지·보수·정비) 사업을 펼치고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com