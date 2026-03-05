"도대체 뭐길래"...요즘 스벅에서 난리난 '이 음료'

스타벅스 코리아의 신제품 '에어로카노'가 출시 7일 만에 100만잔 넘는 판매량을 기록했다. 스타벅스가 국내에서 출시한 아이스 음료 가운데 역대 최단기간 판매 기록을 세웠다.5일 스타벅스에 따르면 에어로카노는 출시 첫날인 지난달 26일부터 이달 4일까지 100만잔 이상 팔렸다. 시간당 약 9500잔, 초당 약 2.6잔이 판매된 셈이다.기존 아이스 음료와 비교하면 2023년 '아이스 슈크림 라떼'(9일), 2025년 '아이스 블랙 글레이즈드 라떼'(10일), 2021년 '아이스 캐모마일 릴렉서'(11일)보다 빠르다.에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입하는 '에어레이팅' 방식을 적용한 제품으로, 미세한 거품과 부드러운 목 넘김이 특징이라고 스타벅스 측은 설명했다.에스프레소 본연의 묵직함과 쌉쌀함을 보다 가벼운 풍미도 매력적이다.맛뿐만 아니라 에어로카노의 폭포같이 흘러내리는 캐스케이딩 비주얼도 주목할 만하다. 차별화된 시각적 즐거움을 선사해 SNS상 사진, 영상 등 다양한 형태의 시음 후기가 공유되면서 화제를 모으고 있다.스타벅스 관계자는 "에어로카노는 아이스 아메리카노, 콜드 브루 등 기본 아이스 커피를 즐겨 찾는 고객들에게 색다른 경험을 제공해 드리고 있다"며 "세분화된 고객 기호에 맞춰 커피 라인업을 확대함으로써 커피 본연의 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다"고 말했다.스타벅스는 오는 11일까지 '원 모어 커피' 혜택 대상 음료에 에어로카노를 포함해 운영한다.김정우 기자 enyou@hankyung.com