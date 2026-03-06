메가스터디교육 중등 엠베스트, 국어 명혜미·과학 정한 강사 합류

메가스터디교육이 운영하는 중등인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 매출 비교 및 주요 성적 장학생 배출 기준) 엠베스트가 '2025 0타 강사 오디션'을 통해 선발된 '국어 명혜미 강사'와 '과학 정한 강사'의 신규 강좌를 공개했다.엠베스트 '2025 0타 강사 오디션'은 전문성과 강의 역량을 갖춘 신예 강사를 발굴하기 위해 진행되었으며, 학생이 직접 0타 강사를 선정하는 업계 최초 투표 방식의 강사 선발 오디션으로 화제가 된 바 있다.국어 명혜미 선생님은 수능 국어와 내신 수업 경험을 두루 갖춘 시험 대비 전문가로, '2025 0타 강사 오디션' 우수상을 수상하며 전문성을 인정받았다. 이화여자대학교 출신으로 국어 정교사 자격증을 보유했으며, 다년간의 수업 경험을 바탕으로 시험에 최적화된 학습 전략을 제시한다. 특히 '국어는 어렵다'는 선입견을 깨는 생활 밀착형 설명을 기반으로 내신과 수행평가, 서술형 대비까지 아우르는 강의를 제공한다.최우수상을 수상한 과학 정한 선생님은 대치, 목동, 평촌 등 주요 학군지에서 강의를 진행한 바 있는 과학 정교사 자격증 보유자이다. 중등 과학 핵심을 정확히 짚어주는 효율적인 강의 방식으로, 깔끔하고 논리적인 설명을 통해 복잡하게 느껴질 수 있는 과학 개념을 구조화해 전달한다.국어 명혜미 선생님과 과학 정한 선생님의 신규 강좌는 중등인강 엠베스트를 통해 만나볼 수 있다. 새롭게 합류한 실력파 강사진의 강의를 통해 과목별 학습 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.한편, 엠베스트는 중학교 새 학기 개학을 맞아 중등 내신 전문 스타 강사진의 1학기 진도 강좌와 중간고사 대비 특강을 제공 중이다. 교과서 진도에 맞춘 체계적인 강의와 실전형 문제 풀이 콘텐츠를 통해 1학기 내신을 대비할 수 있도록 구성했다.엠베스트는 현재 7일 무료 체험 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 신규 강사진의 강좌를 포함한 다양한 강의 및 콘텐츠를 직접 경험해볼 수 있다. 자세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com