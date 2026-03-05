최고 29층·총 773가구 상주 최대 규모…스카이커뮤니티·사우나·교보문고 조성

상주자이르네 조감도. 자이에스앤디 제공

자이에스앤디㈜는 경북 상주시에 공급하는 ‘상주자이르네’의 견본주택을 3월 6일 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다. 이 단지는 2020년 이후 상주에서 약 6년 만에 분양 시장에 나오는 아파트로 지역 내 대기 수요의 관심이 집중되고 있다.‘상주자이르네’는 GS건설의 자회사 자이에스앤디㈜가 시공하는 자이르네 브랜드 단지다. 경북 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원에 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773세대 규모로 조성될 예정이다. 상주 지역 내 최대 규모, 최고층 단지로서 지역 최고 단지가 될 것으로 기대된다.세대 구성은 전용면적 84㎡~135㎡ 중대형 위주이다. 3월 11일(수) 특별공급이 진행되며 12일 1순위, 13일 2순위 청약이 진행된다.1순위 청약자격은 상주시 및 경상북도, 대구광역시에 거주하는 만 19세 이상 세대주 및 세대원에게 주어진다. 청약통장에 가입한 지 6개월 이상 경과했으며 지역·면적별 예치금 기준을 충족하면 된다. 재당첨이나 전매제한이 없어 계약금 납부 후 즉시 분양권을 전매할 수 있다.자이르네는 서울 강남권과 대구 수성구 등 핵심 주거지에서 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있으며 이번에 상주에 첫 선을 보이게 됐다.단지는 남향 위주 배치와 4Bay·5Bay 판상형 구조로 로 채광과 통풍을 극대화했다. 넉넉한 수납 특화 설계가 적용돼 공간 활용도도 높을 것으로 기대된다.상주 최초로 도입한 스카이커뮤니티에는 교보문고(북 큐레이션 서비스), 무인카페가 마련되며 피트니스센터·실내골프연습장(스크린골프)·사우나·작은도서관·독서실 등 다양한 고급 커뮤니티 시설을 선보일 예정이다.또 상주 최초 100% 지하주차 설계를 적용해 지상은 공원형 단지로 조성한다. 단지 내에는 국공립 어린이집과 다함께돌봄센터도 마련된다. 단지는 주변 기부채납 공원과 연계해 리조트형 주거 환경을 제공할 예정이다.입지상 3번 국도 사아매교차로와 중부내륙고속도로 점촌함창IC가 인접해 상주·문경·구미 등 인근 도시로 이동이 편리하다. 문경~김천 구간 중부내륙철도 역시 2027년 착공 예정, 2033년 개통을 목표로 추진되고 있어 향후 KTX-이음을 이용하면 수도권 접근성이 대폭 개선될 전망이다.단지에서는 함창로를 통해 문경 점촌 시내권 인프라도 공유할 수 있으며, 하나로마트(함창점), 홈플러스(문경점), 문경제일병원, 문경중앙시장 등이 가깝다.인근에는 함창초등학교(그린스마트스쿨, 2027년 완공 예정) 공사가 진행되고 있으며 함창중·고, 상지여중 등이 밀집해 있다.함창 일대는 농어촌특별전형 대상지역이라 일정 기간 거주 및 학업 요건을 충족하면 대입 정원 외 전형에 지원할 수 있다.견본주택에서는 오픈 기간 방문객들에게 선착순 기념품을 증정할 예정이다. 청약 후에는 견본주택 선착순 방문객에게 상품권을 증정하는 행사가 열린다. 이미 오픈 전 단지의 티저 영상은 유튜브 조회수가 124만회를 돌파해 오픈, 청약 기간에도 수요자들 관심이 이어질 것으로 예상된다.분양 관계자는 “상주에서 6년 만에 공급되는 신규 분양이자 상주 최초 대규모 브랜드 단지”라며 “전매제한과 재당첨 제한이 없고, 농어촌특별전형이 가능한 교육 여건과 대규모 산업단지 조성 호재까지 더해져 실수요와 투자 수요 모두의 관심이 높다”고 말했다.‘상주자이르네’ 견본주택은 경북 상주시 함창읍 함창로 491에 위치해 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com