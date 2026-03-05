일부 직급에서는 여성이 남성을 앞지르는 ‘역전현상’이 나타나기도 했지만 임원진의 남성 쏠림 현상으로 인해 전체 평균 연봉은 여전히 남성이 높은 것으로 확인됐다.
5일 금융권이 공시한 ‘2025년 지배구조 및 보수체계 연차보고서’에 따르면 우리은행은 지난해 관리자급 이상에서 여성 평군 보수가 1억 9200만 원을 기록해 남성(1억 8300만 원)보다 900만 원 더 많았다.
수협 은행 역시 관리자급에서 여성이 남성보다 400만 원 더 받아 근속연수 확대 등에 따른 여성 관리자들의 약진이 두드러졌다.
하지만 ‘유리천장’은 여전히 견고했다. 직급별 격차에도 불구하고 임원을 포함한 전체 평균 보수는 남성이 압도적이었다.
우리은행의 경우 전체 평균 보수가 남성 1억 3400만 원 여성 1억 1200만 원으로 2200만 원의 차이를 보였다.
특히 보수 액수가 큰 임원급에서 남성(3억 600만 원)과 여성(2억 1200만 원)의 격차가 1억 4800만 원까지 벌어진 점이 결정적이었다.
KB국민은행은 윗 직급으로 갈수록 남성이 더 많이 받는 구조가 뚜렷했다. 행원급에서는 여성이 500만 원 더 많았지만 관리자급 이상으로 가면 남성이 여성보다 700만 원을 더 받았다.
저축은행 업계 1위인 SBI저축은행은 모든 직급에서 남성의 보수가 높았으며 전체 평균 기준 여성의 보수는 남성의 3분의 2수준에 머물렀다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지