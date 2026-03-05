서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 아파트 단지가 보이고 있다. 사진=뉴스1

서울 아파트값 상승세가 5주 연속 둔화하며 사실상 ‘변곡점’에 다다랐다.다주택자 양도소득세 중과 대출 규제라는 ‘쌍끌이 압박’에 매수 심리가 꽁꽁 얼어붙으면서 시장에서는 차가운 조정의 바람이 불고 있다.5일 한국부동산원에 따르면 3월 1주 서울 아파트 매매가격은 0.09% 상승에 그쳤다.지난 1월 말 0.31%로 정점을 찍은 이후 매주 상승 폭이 쪼그라드는 추세다. 특히 ‘불패 신화’의 상징인 강남권의 약세가 뚜렷하다.강남구는 지난주 100주 만에 하락 전환한 데 이어 이번 주에도 -0.07%를 기록하며 낙폭을 키웠고 송파와 용산 역시 마이너스 대열에 합류했다.세 부담을 느낀 다주택자들이 호가를 낮춘 급매물을 내놓고 있지만 추가 하락을 기대하는 매수자들은 지갑을 닫은 모양새다.반면 ‘지역별 디커플링(탈동조화)’현상도 포착된다. 강남이 흔들리는 사이 마포구(0.13%)와 성동구·광진구(각 0.18%), 동작구(0.01%) 등 이른바 ‘한강벨트’는 재건축 기대감을 동력 삼아 여전히 상승 곡선을 그리고 있다.고가 규제가 집중된 강남 대신 상대적으로 부담이 적은 핵심 지역으로 자금이 이동하는 ‘풍선효과’가 나타난 셈이다.수도권에서도 규제의 서슬을 피한 비규제 지역과 고점 피로감이 쌓인 규제 지역간 희비가 갈렸다.과천이 3주 연속 하락한 반면 용인 수지구(0.44%)와 화성 동탄구(0.28%) 등은 역세권 위주로 매수세가 유입되며 뜨거운 열기를 유지했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com