전국 휘발유 가격이 1800원대를 넘어섰다. 중동 지역 내 긴장이 고조돼 국제유가 변동성이 높아진 영향으로 분석된다.5일 한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 오전 10시 기준 전국 평균 휘발유 가격이 전날 대비 리터당 29.6원이 올라 1807.1원으로 집계됐다. 지난 2022년 8월 12일 국내 휘발유 가격이 1805.9원을 기록한 후 3년 7개월 만에 1800원을 넘어섰다. 서울 평균 휘발유 가격이 전날 대비 31.8원 올라 1874.4원을 기록했다.경유 가격도 상승하고 있다. 전국 평균 경유 가격이 하루 만에 56.5원 올라 1785.3원을 기록했다. 서울의 경우 평균 경유 가격이 61.4원 올라 1865.4원이다.일반적으로 국제유가 변동은 약 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되지만 이번에는 시차 없이 기름값이 급등하고 있다. 중동 상황에 따른 국제유가 변동성이 커져 주유 수요가 늘어난 영향으로 분석된다. 공급에 차질이 생길 우려가 커지며 국제 원유 가격이 오르고 있다. 이 결과 국내 석유제품 가격에도 상승 압력이 가해진다는 해석이다.국제유가 상승과 환율 변동이 동시에 발생하고 있다. 정유업계는 당분간 국내 유가 상승이 계속될 것이라 전망한다.이에 정부가 주유소 대상 특별기획검사를 통해 석유류 최고가 지정을 검토할 예정이다.산업부가 오는 6일부터 불법 석유유통 위험군 주유소를 대상으로 특별기획검사를 실시한다. 석유관리원을 통해 월 2000회 이상 진행할 예정이다. 수급상황 불일치, 과다·과소 거래, 다수 소비자 신고 등 고위험군 주유소를 선별한다. 또 비노출 검사차량을 이용한 암행단속, 등유 불법판매 등 유통과 품질을 집중 검사하는 방식이다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com