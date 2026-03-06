선정되면 ‘대박’, 다시 막 오른 ‘조 단위’ 압구정 재건축 수주전[비즈니스 포커스]

DL이앤씨 직원들이 2월 10일 압구정 갤러리아백화점 앞에 자사를 홍보하는 현수막을 들고 출근길 인사를 하고 있다. 사진=DL이앤씨

삼성·현대·DL 앞다퉈 4·5구역 도열 경쟁

현대건설 직원들이 압구정5구역과 인접한 갤러리아백화점 명품관 앞에 도열한 모습. 사진=현대건설

삼성·현대 간 경쟁 정리 수순

명실공히 미래 최고의 부촌. 압구정 재건축 시공권을 둘러싼 대형 건설사들의 수주전이 재개될지 주목된다. 지난해 9월 압구정2구역(압구정특별계획구역2) 시공사로 현대건설이 뽑힌 가운데 압구정3구역과 4구역, 5구역이 5월 말까지 시공사 선정을 마무리할 계획이다.그동안 “○○건설사의 ○구역 입찰이 유력하다”는 소문이 무성했지만 하나둘 입찰공고가 나오면서 전열이 정비되는 분위기이다. 건설업계에 따르면 3구역은 현대건설, 4구역은 삼성물산 입찰이 유력한 상황이다. 5구역은 현대건설과 DL이앤씨의 경쟁구도가 예상된다.한 건설업계 관계자는 “압구정 재건축은 기본적으로 조 단위 사업인 만큼 대형 관급공사보다 수익성이 확실한 곳이라 누가 되든 ‘대박’일 것”이라며 “다만 조합원들 눈높이가 높은 만큼 함부로 도전하기 어려운 곳이기도 하다”고 말했다.“1등 단지와 1등 건설사의 만남.”삼성물산 임직원 200여 명은 지난 2월 4일 압구정4구역 인근에 도열해 조합원들에게 강한 수주 의지를 밝혔다. 압구정4구역 입찰공고가 나온 날이었다. 직원들이 들고 있던 현수막에는 종합시공능력평가 1위라는 자사의 상징성을 강조한 문구들이 포함됐다.DL이앤씨에서도 2월 10일 오전 6시 30분 임직원 200여 명이 나와 압구정5구역 조합원들에게 출근길 인사를 전했다. DL이앤씨 임직원들은 고급 단지에 적용하는 자사 프리미엄 브랜드 아크로(ACRO) 마크 현수막을 들기도 했다.곧이어 현대건설도 “압구정은 현대(現代)입니다”라는 문구를 앞세워 도열에 나섰다. 압구정 5구역과 3구역 조합원들의 마음을 공략한 행보였다. 특히 압구정5구역은 현대건설과 DL이앤씨 간 수주전이 점쳐지고 있다.몇 달 전에는 삼성물산이 인접한 압구정4구역과 5구역 동반 수주를 시도할 수 있다는 소문이 돌기도 했지만 4월 10일 입찰 마감을 한 달여 앞두고 현대와 DL 간 신경전이 본격화하는 상황이다.DL이앤씨는 최근 선별 수주에 나서며 성수전략정비구역(성수2지구)와 한남뉴타운(한남5구역) 등 ‘한강벨트’를 집중 공략하고 있다. 이에 따라 한강벨트 핵심지역인 압구정에서도 수주를 이어간다는 전략이다.그런데 DL이앤씨가 압구정5구역 인근에 개별 홍보관을 조성한다는 소식이 알려지면서 논쟁이 불붙었다. 최근 서울시와 강남구는 시공사들의 경쟁이 과열되는 것을 예방하기 위해 개별 홍보관 조성을 허용하지 않고 있다. DL이앤씨는 현대건설이 압구정2구역 입찰 당시 마련한 기존 홍보관을 사용 중이므로 자사의 홍보관 조성이 문제가 안 된다는 입장이다.그러나 현대건설 관계자는 “서울시나 조합 규정상 입찰공고 이후 개별 홍보를 막고 있는데 현대건설 홍보관은 입찰공고 전에 운영한 것이므로 문제가 없다”며 “압구정지구를 탄생시킨 역사를 이어가는 차원에서 현대건설은 압구정 재건축에 깊은 관심을 지속하고 있는 것”이라고 설명했다.압구정5구역의 공사비는 1조4960억원에 달한다. 2월 23일 열린 현장설명회에는 현대건설과 DL이앤씨, 삼성물산 외에도 포스코이앤씨, HDC현대산업개발, 롯데건설, 한화건설, 제일건설 등 8개사가 참석했다.같은 날 압구정3구역 현장설명회에는 9개 건설사가 참여했다. 압구정3구역 압구정 아파트지구 내 재건축 구역 중 가장 규모가 큰 곳으로 조합이 책정한 공사비는 약 5조5610억원이다. 현대건설, 포스코이앤씨, 롯데건설, SK에코플랜트, HDC현대산업개발 같은 대형 건설사도 5곳이 있었다. 그런데 삼성물산은 이날 참석하지 않았다.재건축, 재개발 조합이 시공사 입찰을 앞두고 열리는 현장설명회는 건설사가 참석한다는 자체로 응찰한다는 뜻은 아니다. 이 때문에 시장 조사 차원에서 참석하는 건설사들도 많다. 그러나 참석해서 입찰서류를 받지 않으면 응찰이 불가하다.삼성물산과 현대건설은 압구정 수주가 유력한 건설사로 많은 이들의 입에 오르내렸다. 다년간 종합시공능력평가 1위를 달리고 있는 삼성물산은 도시정비사업 강자로 서초구 반포동을 비롯한 강남 지역의 재건축 사업을 다수 수주한 바 있다.현대건설은 삼성 다음 종합시공능력평가 2위로 한남뉴타운, 반포지구에서 각각 최대 규모의 재개발, 재건축 구역 시공권을 확보하며 도시정비 수주액 1위를 지키고 있다. 압구정 아파트지구를 상징하는 ‘압구정현대’라는 역사적 상징성을 보유한 것도 큰 강점으로 꼽힌다.특히 몇 년 전부터 먼저 시공사 선정에 들어갈 것으로 예상됐던 압구정2구역과 3구역에서 삼성물산과 현대건설 간 수주전이 점쳐졌다. 양사가 이들 구역에서 홍보활동을 열심히 했기 때문이다.결과적으로 압구정2구역에선 삼성물산이 대안설계 및 금융조건 제한을 이유로 응찰하지 않으면서 현대건설이 수주해 성공했다. 압구정3구역의 경우 현대건설이 구역 내에 시가 2조6000억원 규모의 토지를 보유한 사실이 알려지면서 경쟁사들이 접근하기 어려운 분위기가 됐다. 압구정2구역과 압구정3구역이 일명 ‘신현대’와 ‘구현대’라 불리는 압구정 현대아파트로 구성됐다는 점에서 조합원들이 ‘압구정현대’ 브랜드를 이어나가기를 원하는 점도 작용했다.이 때문에 남은 압구정4구역과 5구역 시공사 선정 경쟁에 관심이 집중되고 있다. 압구정4구역은 삼성물산이 일찌감치 관심을 보이는 가운데 뚜렷한 경쟁자는 등장하지 않고 있다. 삼성물산 관계자는 “몇몇 경쟁사들의 응찰이 예상되었으나 현재는 별다른 움직임이 없는 상태”라며 “경쟁 여부와 상관없이 삼성물산은 꾸준히 압구정에 관심을 기울여온 만큼 4구역 수주 의지는 강력하다”고 설명했다.한 부동산 업계 관계자는 “압구정2구역과 3구역 조합원들은 더 유리한 조건으로 시공계약을 체결하기 위해 건설사 간 수주 경쟁이 붙기를 원했는데 무산돼서 아쉬워하는 분위기”라며 “압구정 재건축은 대한민국에서 상징적인 사업인 만큼 부동산 업계에서도 시공사 입찰이 싱겁게 끝나기보다 경쟁이 붙어 주목을 받기를 바란다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com