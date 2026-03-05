사진=연합뉴스

이라크 쿠르드족 전투원 수천명이 이란으로 지상 공격을 시작했다.4일(현지시간) 폭스뉴스는 미국 정부 관계자를 인용해 "이번 사태는 미국과 이스라엘, 이란 간의 갈등이 지역 전반에 걸쳐 긴장이 고조되는 가운데 발생했다"며 이같이 전했다.이라크 북부에 기반을 둔 쿠르드족 반군 관계자들은 AP 통신에 “미국이 우리에게 지원을 요청했다”고 밝혔다.앞서 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 쿠르드족 지도자와 접촉한 사실을 알렸다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "트럼프 대통령은 이라크 북부에 있는 우리의 기지와 관련해 쿠르드 지도자들과 실제로 통화를 했다"고 말했다.다만 이 같은 접촉이 이란의 체제 전복을 위해 미국이 쿠르드족 무장세력을 지원하기 위한 것이라는 관측에 대해선 선을 그었다.레빗 대변인은 "대통령이 그런 계획에 동의했다는 것은 전혀 사실이 아니다"고 부인했다.월스트리트저널(WSJ)은 전날 트럼프 대통령이 지난 1일 쿠르드족 지도자들과 접촉했으며, 이들 무장세력에 대한 무기·군사훈련·정보 지원 여부는 결정하지 않았다고 보도했다.레빗 대변인은 미국이 이란에 지상군 투입을 검토하고 있느냐는 질문에는 "현재 시점에서 이 작전 계획의 일부는 아니다"라면서도 트럼프 대통령이 "테이블 위에 올라와 있는 (군사적) 선택지들을 제거하지는 않을 것"이라고 답했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com