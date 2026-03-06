기업가치 제고 전략과 밸류업 성과를 집중 조명

ESG 공시 의무화·주총 시즌 지배구조 변화 핵심 이슈

한경ESG 2025년 3월호 표지. (사진=한경ESG)

국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 전문 매거진인〈한경ESG〉2026년 3월호가 발간됐다. 이번 호의 커버스토리는 ‘거침없는 코스피, 밸류업 이끈 주역은’으로, 코스피 5000 돌파 이후 한국 자본시장의 구조 변화와 기업 가치 제고 전략을 집중 조명했다.한경ESG는 이번 커버스토리에서 최근 국내 증시 상승의 배경으로 반도체 실적과 글로벌 유동성뿐 아니라 기업가치 제고 정책과 적극적인 주주환원 전략을 꼽았다. 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 기업 행동 변화가 코리아 디스카운트 해소 기대를 높이며 자본시장 체질 개선으로 이어지고 있다는 분석이다.특히 자사주 소각과 현금배당 규모가 최근 몇 년 사이 빠르게 확대되면서 밸류업 전략이 단순한 주주환원을 넘어 기업 수익성과 지배구조 개선, ESG 전략을 결합한 ‘체질 개선형’ 전략으로 진화하고 있다는 점을 강조했다. 또한 ‘2026 대한민국 밸류업 성과 평가’를 통해 주요 기업들의 밸류업 성과와 전략을 비교 분석했다.주요 이슈로는 ESG 공시 의무화 로드맵을 주요 주제로 다뤘다. 금융당국이 2028년부터 자산 30조 원 이상 상장사를 시작으로 ESG 공시를 단계적으로 의무화하는 방안을 제시하면서 기업들의 공시 대응 체계 구축과 데이터 관리 역량이 중요한 과제로 떠오르고 있다는 점을 짚었다.또 다른 이슈로는 2026년 정기주주총회 시즌을 분석했다. 개정 상법 시행을 앞두고 집중투표제 의무화, 감사위원 분리선출 확대, 독립이사 제도 도입 등 지배구조 변화가 본격화되면서 기업과 투자자 모두에게 중요한 분기점이 될 것이라는 전망을 제시했다.스페셜 리포트에서는 ESG 이후 기업 전략의 변화와 글로벌 ESG 정책 동향에 대한 맥킨지 보고서와 일본 고탄소 기업의 에너지 전환 전략을 담았다. 케이스 스터디에서는 아웃도어 브랜드 블랙야크의 ESG 경영 사례를 다뤘다.리더 섹션에서는 안드레아 더모디 Balance for Better Business 프로그램 디렉터, 김병규 우리금융그룹 성장지원부문장 등 기업 및 정책 리더들의 ESG 전략을 소개했다. 글로벌 섹션에서는 유럽 탄소시장 개편, 글로벌 국가의 에너지 전환 투자, 전력망 확충 등 주요 ESG 정책 변화도 함께 분석했다.투자 섹션에서는 전환금융 등 글로벌 ESG 투자 트렌드를 살펴보고, 전력 인프라 성장 수혜 기업, 산업별 ESG 투자 포인트를 제시하면서 투자 관점에서의 지속가능성 이슈를 정리했다.러닝 섹션에서는 ESG와 기업 경영 환경 변화에 대한 다양한 분석을 담았다. 상법개정 이후 주주총회에서 이사 보수가 중요한 의제로 부상하고 있는 기업 지배구조 변화를 짚었으며, AI가 가져올 ESG 소비 혁명을 통해 인공지능 기술 확산이 소비 패턴과 ESG 소비를 어떻게 변화시킬지에 대한 전망을 제시했다. 또한 현장 중심 환경교육을 통한 미래세대 ESG 가치 확산 사례도 소개했다.한편 〈한경ESG〉는 지속가능경영과 투자 전략을 연결하는 국내 대표 ESG 전문지로, 기업 전략과 자본시장 흐름을 함께 다루며 ESG 시대의 경영과 투자 방향을 제시하고 있다.이미경 기자 esit917@hankyung.com