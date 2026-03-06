뉴스1

반도체 등 수출 호조 덕에 지난 1월에도 우리나라가 국제 교역에서 20조원에 가까운 흑자를 냈다.한국은행이 6일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 올해 1월 경상수지는 132억6천만달러(약 19조7천억원) 흑자로 집계됐다. 2000년대 들어 두 번째로 긴 33개월 연속 흑자 기조를 유지했고, 월간 흑자 규모 기준으로 역대 5위 기록이다.다만 사상 최대였던 작년 12월(187억달러)보다는 흑자액이 줄었다.1월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자(151억7천만달러)가 작년 동월(33억5천만달러)의 약 4.5 배에 이르며 역대 세 번째로 많았다. 다만, 역시 전월(188억5천만달러)과 비교하면 약 37억달러 적다.수출(655억1천만달러)은 1년 전보다 30%나 늘었다. 반도체 등 정보기술(IT) 품목의 수출 호조가 이어진 데다 설 연휴가 전년 1월에서 올해 2월로 옮겨지면서 조업일 수도 증가했기 때문이다.품목별로는 통관 기준으로 반도체(102.5%)·무선통신기기(89.7%)·컴퓨터 주변기기(82.4%)·승용차(19%) 등이 급증했고, 지역별로는 동남아(59.9%)·중국(46.8%)·미국(29.4%) 등에서 호조를 보였다.수입(503억4천만달러)은 7% 증가하는 데 그쳤다. 에너지 가격 하락으로 석유제품(-18.7%)·원유(-12.8%)·가스(-12.5%) 등 원자재 수입이 0.3% 뒷걸음쳤다.자본재 수입의 경우 반도체제조장비(61.7%)·반도체(22.4%)·정보통신기기(17.9%) 등을 중심으로 21.6% 불었고, 소비재 수입도 금(323.7%)·승용차(28.7%) 위주로 27.4% 증가했다.서비스수지는 38억달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 작년 동월(-23억5천만달러)이나 전월(-36억9천만달러)보다 커졌다.서비스수지 가운데 여행수지가 17억4천만달러 적자를 기록했다. 적자 폭이 전월(-14억달러)보다 확대됐는데, 이는 입국자 수 감소 때문이라는 게 한은의 설명이다.증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 134억6천만달러, 외국인의 국내 투자도 채권 위주로 46억9천만달러 각각 늘었다. 미국 증시 관련 투자심리 호조 등에 특히 내국인의 해외 주식투자 증가 폭(132억달러)이 역대 두 번째로 컸다.강홍민 기자 khm@hankyung.com