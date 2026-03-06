홈 한경BUSINESS [속보] 정부 "오늘부터 정부합동반 주유소 점검, 법위반시 무관용" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603062830b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.06 08:42 수정2026.03.06 08:42 강홍민 기자 자료사진(한경DB)정부 "오늘부터 정부합동반 주유소 점검, 법위반시 무관용"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 에어월렉스, 샌프란시스코 자이언츠와 유니폼·금융 파트너십 체결 [속보]트럼프 "전 세계 이란 외교관들 망명하라" '반도체 덕분' 1월 경상수지 133억달러 흑자…33개월 연속 흑자 한경ESG 3월호 발간…기업의 밸류업 전략 집중 조명 구찌의 몰락, 수백억 달러 브랜드의 정체성 상실