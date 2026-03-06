도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이같이 촉구했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사에서 연설을 통해 이같이 말한 뒤 “이란의 훨씬 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다. 우리를 도와 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 낫게 만들길 바란다”고 말했다.
트럼프 대통령은 대(對)이란 군사공격인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전 개시 이후 이란 국민에게 미국과 이스라엘의 공습이 끝난 뒤 이란 정부를 접수하라면서 체제 전복을 촉구해왔지만, 이란 외교관들에게 이를 촉구한 것은 이번이 최초다.
트럼프 대통령은 그러면서 “미국은 향후 이란을 누가 이끌든 이란이 미국이나 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이란 군경을 향해서는 거듭 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구하며 “지금이 바로 이란 국민을 위해 일어설 때이며, 여러분의 나라를 되찾는 데 도움을 줄 때”라고 강조했다.
국제유가에 대해서도 언급했다.
트럼프 대통령은 이번 대이란 공격개시 이후 유가가 오르고 있는 것과 관련, “유가에 대한 압박을 줄이기 위한 추가 조처가 임박했으며, 석유 가격은 상당히 안정된 것으로 보인다”고 말했다.
