사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
“전 세계 이란 외교관들은 망명을 신청하라.”

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이같이 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사에서 연설을 통해 이같이 말한 뒤 “이란의 훨씬 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다. 우리를 도와 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 낫게 만들길 바란다”고 말했다.

트럼프 대통령은 대(對)이란 군사공격인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전 개시 이후 이란 국민에게 미국과 이스라엘의 공습이 끝난 뒤 이란 정부를 접수하라면서 체제 전복을 촉구해왔지만, 이란 외교관들에게 이를 촉구한 것은 이번이 최초다.

트럼프 대통령은 그러면서 “미국은 향후 이란을 누가 이끌든 이란이 미국이나 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이란 군경을 향해서는 거듭 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구하며 “지금이 바로 이란 국민을 위해 일어설 때이며, 여러분의 나라를 되찾는 데 도움을 줄 때”라고 강조했다.

국제유가에 대해서도 언급했다.

트럼프 대통령은 이번 대이란 공격개시 이후 유가가 오르고 있는 것과 관련, “유가에 대한 압박을 줄이기 위한 추가 조처가 임박했으며, 석유 가격은 상당히 안정된 것으로 보인다”고 말했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com