서울 압구정 일대 아파트 전경. 사진=한국경제신문

서울 강남권 아파트 가격이 2주 연속 하락세를 나타냈다.6일 한국부동산원에 따르면 3월 첫째 주(2일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.09% 상승해 전주(0.11%)보다 상승폭이 줄었다.이 같은 상승세 둔화는 강남3구와 용산구 등 주요 지역에서 하락거래가 체결된 영향으로 보인다. 정부가 다주택자 중과 등 규제 조치에 나서면서 시장에 등장한 급매물이 거래된 것으로 풀이된다.자치구별로는 송파구의 하락폭이 눈에 띈다. 송파구는 전주 대비 0.09% 하락했다. 2025년 3월4주(-0.03%) 이후 47주 만인 지난주(-0.03%) 하락전환한 데 이어 이번주 하락폭을 더 키웠다.강남구는 0.07% 내렸다. 강남구 아파트 값은 지난주 2024년 3월2주(-0.01%) 이후 약 2년 만에 하락전했다. 이번주 낙폭이 더 커졌다.용산구 역시 -0.05%를 기록하며 2024년 3월1주(-0.01%) 이후 이어진 하락폭을 확대했다. 반면 서초구는 -0.01%로, 지난주(-0.02%)보다 하락폭이 다소 줄었다.서울 25개 자치구 가운데 18곳은 하락폭이 확대되거나 상승폭이 줄었고, 2곳은 보합을 기록했다. 반면 5곳은 상승폭이 소폭 확대됐다.업계 관계자는 “강남권 고가 아파트나 재건축 단지일수록 가격 조정폭이 커 전반적으로 8~15% 수준의 조정이 나타나고 있다”고 전했다.특히 동작구는 전주(0.05%) 대비 0.04%포인트 내린 0.01% 상승에 그쳤다. 마포구 역시 전주 대비 0.06%포인트 낮은 0.13% 상승에 머물렀다. 성동구와 광진구는 각각 0.18% 상승했지만 전주보다 상승 폭이 0.02%포인트 줄었고, 영등포구도 0.21%에서 0.17%로 상승 폭이 줄었다.한편 전국 주간 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 상승했다. 수도권은 0.07% 상승했지만 상승 폭이 5주 연속 줄었다. 경기도는 0.07% 상승해 전주 0.10%보다 상승 폭이 감소했다김정우 기자 enyou@hankyung.com