사진=연합뉴스 제공

스콧 베선트 미 재무부 장관이 내달 열릴 미·중 정상회담을 앞두고 중국의 에너지 공급망을 미국산으로 재편하려는 강력한 압박 카드 검토에 착수했다.5일(현지시간) 월스트리트저널(이하 WSJ)은 소식통을 인용해 베선트 장관이 최근 비공개 간담회에서 중국에 러시아 및 이란산 석유.가스 수입을 줄이고 대신 미국산 구매를 늘리도록 요구하는 방안을 의재로 검토중이라고 보도했다.베선트 장관은 이달 중순 프랑스 파리에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만나 이 같은 ‘에너지 담판’을 벌일 전망이다.이번 움직임은 미국의 대이란 공격이 진행되는 가운데 나와 더욱 주목된다. 미국은 그간 중국이 서방의 제재를 피해 러시아로부터 저가에 원유를 들여오고 이란산 원유를 우회 수입하며 독재 정권의 자금줄 역할을 해왔다고 판단하고 있다.특히 베네수엘라 마두로 정권 축출 이후 석유 수출 통제권을 쥔 미국이 이란산 공급망까지 차단할 경우 중국의 에너지 안보 체제는 큰 변화를 맞게 된다.베선트 장관은 에너지 외에도 미국산 대두와 보잉 항공기 구매 확대, 중국 희토류 수출 통제 완화 등을 협상 테이블에 올릴 계획이다.다만 중국이 러시아로부터 국제 시세보다 훨씬 저렴한 가격에 원유를 공급받고 있는 만큼 경제적 실익을 포기하면서까지 미국의 요구를 전격 수용하기는 어려울 것이라는 관측이 지배적이라고 WSJ은 평가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com