아랍에미리트(UAE)가 한국에서 도입한 방공 미사일 천궁-Ⅱ(M-SAM2·사진)를 앞세워 이란이 발사한 미사일 등을 90% 이상 요격한 것으로 전해졌다. 사진=연합뉴스

“천궁-Ⅱ조기 공급 안되나요?”중동 긴장이 고조되는 가운데 아랍에미리트(UAE)가 한국 정부에 이같은 요청을 한 것으로 전해졌다.6일 관련 업계에 따르면 UAE는 이란의 공격 이후 방공무기 수요가 급증하자 계약된 납기보다 앞당겨 국산 방공체계 천궁-Ⅱ 포대를 공급해 달라고 요청했다.다만 이와 관련해 우리 정부는 공급 일정 등을 이유로 난색을 보인 것으로 전해진다.우리 군과 사우디아라비아, 이라크 등 계약 국가에 공급해야 할 물량이 이미 정해져 있고, 군사 충돌이 격화한 중동 지역으로 장비를 이송하는 것도 쉽지 않다는 분석이 나온다.이에 UAE는 포대 조기 공급이 어렵다면 소진되고 있는 요격미사일이라도 납기보다 먼저 공급해 달라고 요청했다. 우리 정부는 가능 여부를 검토 중이다.UAE는 2022년 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스와 천궁-Ⅱ 10개 포대 도입 계약을 체결한 바 있다. 현재까지 2개 포대가 실전 배치된 상태다.최근 미국과 이스라엘의 공격 이후 이란이 주변국을 향해 미사일을 발사하자 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ도 패트리엇 미사일 시스템, 애로우 미사일 방어체계 등과 함께 가동돼 이란 미사일을 요격한 것으 알려진 상황.국회 국방위원회 소속 유용원 의원은 이날 정통한 소식통을 인용해 “UAE에 배치된 천궁-Ⅱ 2개 포대에서 60여 발의 요격미사일이 발사됐고 요격 성공률은 96%를 기록했다”고 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com