이란전쟁 여파로 코스피 지수가 급락 마감한 4일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 지수 종가가 표시되어 있다. 사진=연합뉴스

“심약자가 견딜 수 있는 곳이 아니다.”‘월가의 베테랑’ 비앙코 리서치의 대표가 한국 증시에 관해 이런 경고 메시지를 내놨다.짐 비앙코 대표는 4일(현지 시간) 자신의 SNS ‘엑스(X)’에 ‘코스피, 서킷브레이커 발동’ 등의 소식을 언급하며 이같이 적었다.비앙코 대표는 한국 증시가 개인투자자가 주도하는 시장이라고 분석했다.그는 “뉴욕증권거래소의 개인투자자 비중이 20% 정도인 반면, 한국은 최대 70%가 개인투자자로 추정된다”고 했다. 이어 “오를 때 단순하게 오르는 게 아니라 2배가 뛰고, 내릴 때 조정 정도가 아닌 폭락이 일어나는 게 개인 투자자 주도 시장의 특징”이라고 설명했다. 심약자가 버틸 수 있는 곳이 아니라는 얘기다.또 “한국은 수년간 계약 거래량 기준으로도 미국보다 큰 세계 최대 시장이었다”며 “중견 경제국으로서는 매우 놀라운 사실”이라고도 했다.그는 “한국은 석유를 94% 수입하며 그중 75%가 중동에서 온다. 한국 증시의 ‘투기적 투자자들(degens)’이 왜 공포에 휩싸이는지 쉽게 알 수 있다”고 말했다.비앙코 대표가 언급한 3월 4일은 한국 증시 역대 ‘최악의 날’로 기록됐다. 코스피는 하루 만에 12% 넘게 폭락했다. 1년 6개월 만에 최대 낙폭을 기록했다. 2001년 9·11 테러 때의 낙폭을 상회했다.다만 서킷브레이커 발동 하루 만에 국내 증시는 급반등했다. 장 초반에는 코스피·코스닥 모두 ‘매수 사이드카’가 걸리기도 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com