이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 ‘전남개발공사 투자사업심사위원회’ 위원을 연임하게 됐다. 임기는 2년으로 새 임기는 2028년 3월까지 이어진다.이 연구위원이 속한 투자사업심사위원회는 전남개발공사의 투자사업 운영규정에 따라 투자사업 관련 의사결정, 계속사업의 변경사항 심의, 타법인 출연·출자에 결정 등을 다루고 있다.이 연구위원은 현재 전남개발공사의 ‘기술자문위원회 위원’도 맡고 있으며 ▲부산도시공사 ▲충북개발공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 공기업의 투자심의 및 자문위원직을 다수 역임한 바 있다.이 연구위원은 경영, 건축, 국제관계와 문화를 두루 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 폭넓게 다루는 전문인력으로 알려져 있다.이 같은 지식을 바탕으로 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원으로 활동했고 경기도를 비롯한 12개 지자체 등에서도 경관위원회 위원을 맡는 등 폭넓은 경력을 쌓았다.민보름 기자 brmin@hankyung.com