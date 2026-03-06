서울 중구 명동의 환전소 전광판에 환율 시세가 표시되고 있다.2026.03.04 사진=한경 최혁 기자

미국과 이란의 충돌이 중동 전역으로 확산하며 글로벌 금융시장이 요동치고 있다.지정학적 불안에 따른 안전 자산 선호와 미국산 에너지 수요 급증이 맞물려 달러 가치가 가파르게 치솟고 있다.5일(현지 시각) 블룸버그에 따르면 달러인덱스는 99.07을 기록하며 99선에 올라섰다. 이란의 바레인·쿠웨이트 유조선 공격 소식에 한때 99.4까지 폭등하기도 했다.이는 크럼프 행정부 출범 이후 최대 상승세다.중동의 원유·LNG 교역로가 차단되자 시장은 유일한 대안인 미국산 에너지로 눈을 돌리고 있다.실제 서부텍사스산원유(이하 WTI)가격은 배렬당 81.01달로로 8.5% 폭등하며 대선 이후 최고치를 기록했다.카타르의 주요 LNG시설 복구가 한달 이상 걸릴 것으로 예상되면서 ‘순에너지 수출국’인 미국의 무역수지 개선 기대감이 달러 강세를 부채질하고 있다.전문가들은 과거 충격 흡수 장치였던 달러가 이제는 유가 상승 시 가치가 함께 뛰는 '증폭 장치'로 변했다고 분석했다.국내 외화시장도 직격탄을 맞았다. 6일 원·달러 환율은 1482.2원을 기록하며 이틀 만에 1480원대로 올라섰다.중동 전황에 따라 하루 20원씩 변동하는 극심한 불안 장세다. 중동 지역 에너지 의존도가 70%에 달하는 한국으로서는 에너지 수입선 전환에 따른 달러 수요 증가로 원화 가치가 추락 하락할 있다는 우려가 나오고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com